Alertă. Pulpe de pui cu SALMONELLA, vândute în magazinele alimentare

Datele de identificare ale sortimentului sunt: ”Denumire articol: Pulpe pui superioare cu spate, congelate / Producator SUPERDROB SA Cod de bare: 5903368004770 Lot/Data expirare: 11121/20.10.2022”.

Clienţii sunt sfătuiţi să nu consume pulpele şi să le returneze în magazinele Metro Cash & Carry Romania SRL până în 11.12.2021. Aceștia vor primi înapoi contravaloarea produselor.

Pulpele de pui cu spate au fost distribuite în 19 magazine Metro din ţară. Lotul de pulpe de pui fusese importat din Polonia, iar vestea vine la câteva zile după ce şi un lot de pipote de pui a fost retras din acelaşi motiv. Este vorba despre aproximativ o tonă de carne de pui deja vândută, contaminată cu Salmonella.

În acest caz, ANSVSA a retras carnea care nu a fost încă vândută şi a aplicat mai multe amenzi în valoare de 10.000 de lei fiecărui magazin care nu a notificat la timp autorităţile despre această problemă şi nici nu a retras de la vânzare întreaga cantitate.

În ultima perioadă, peste 100 de tone de carne contaminată cu Salmonella au fost găsite în mai multe magazine din ţara noastră.

Carnea a fost retrasă de la vânzare. Infecţia poate provoca toxiinfecţii alimentare grave, iar cei mai expuşi sunt copiii, vârstnicii şi cei cu probleme de imunitate.

Lista completă a magazinelor unde sortimentele de pulpe de pui au fost retrase de pe piață în urma verificărilor o găsiți AICI.

Ce este salmonella și cum se manifestă

Salmonella este bacteria implicată în etiologia celei mai frecvente boli diareice. Salmonella trăiește în mod obisnuit in intestinele animalelor si ajunge sa contamineze diversele alimente sau apa, devenind in acest fel patogena pentru om.

Simptomele apar, de obicei, la cateva zile dupa ce a fost consumat un aliment contaminat si se manifesta de cele mai multe ori sub forma de: greata, varsaturi, febra, diaree apoasa, uneori si sangvinolenta (care poate dura si 10 zile), dureri abdominale, crampe, stare generala alterata. In general boala se vindeca in 7 zile, in timp ce scaunele diareice pot continua si pana la 10 zile. Uneori este nevoie de cateva luni pentru ca functionalitatea intestinului sa revina la normal.

Boala diareica acuta este grefata de riscul deshidratarii prin varsaturi si scaune numeroase. Lipsa posibilitatii reechilibrarii hidro-electrolitice poate conduce la situatii potential grave, mai ales in cazul copiilor mici. Daca sarurile de rehidratare nu pot fi tolerate sau nu sunt acceptate, uneori este necesara spitalizarea pentru a compensa deshidratarea, potrivit reginamaria.ro.

Daca infectia se raspandeste pe cale sangvina, apare bacteriemia si exista riscul unor complicatii severe: meningita, endocardita, osteomielita.