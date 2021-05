Alertă pe străzile Capitalei. Suporterii se îndreaptă spre stadionul Ghencea la medicul CSA Steaua - CS Afumați / galerie FOTO

Potrivit România TV, sute de suporteri ai echipei de fotbal CSA Steaua București se îndreaptă spre stadionul Ghencea în aceste momente. Aceștia merg pentu a fi prezenți la meciul dintre CSA Steaua București și CS Afumați, desfășurat în această seară la ora 17:30. Totuși, potrivit informațiilor, suporterii s-au dovedit a fi pașnici și, până la acest moment, nu a apărut niciun fel de problemă.

Duelul se va juca in prezența a circa 200 de suporteri, care au putut să își cumpere bilete în această dimineață, dacă făceau dovada vaccinării sau a unui test RT-PCR/antigen rapid negativ. Steaua s-a calificat în această a doua etapă a barajului de promovare după ce a trecut de Mostistea Ulmu, scor general 4-0, în timp ce CS Afumați a trecut de FCSB 2, scor 4-2.

Înaintea acestei partide, Iulian Miu a declarat ca își dorește ca echipa lui Daniel Oprita să nu aibă emoții in această dublă. "Băieții trebuie sa fim pregătiți, sa nu ne relaxăm ca jucăm cu Afumați. Echipa trebuie să fie montată, Daniel Oprita e conștient și știe exact cum să își facă treaba, jucătorii au experiența și știu să gestioneze aceste momente. Sperăm să nu avem emoții in această dublă cu Afumați", a spus Miu.

De cealaltă parte, antrenorul celor de la CS Afumați a mărturisit ca jucătorii sai nu se tem nici de adversari, nici de arbitraj, dorindu-si ca promovarea sa fie extrem de disputata pe teren. "CSA Steaua este favorita, dar eu nu am nicio emoție. Avem o echipa foarte buna, am demonstrat-o si cu FCSB 2 si venim in Ghencea cu dorința de a învinge. Știu ce s-a întâmplat la meciurile lor cu Ulmu, dar nu mi-e teama de arbitraj. E o finală și noi venim să ne jucam șansele pe teren", a afirmat Vasile Neagu, potrivit Sport.ro.

În această seară are loc și finala Cupei României

Stadionul ”Ilie Oană” din Ploiești găzduiește sâmbătă, 22 mai, finala Cupei României, cu spectatori în tribună. Organizatorii au pus în vânzare biletele, exclusiv online, anunță frf.ro, comunicând totodată și condițiile de participare la meci, scrie Mediafax.

Partida se dispută cu trofeul Cupei României pe masă, între Astra, aflată la a patra finală în 7 ani, și Universitatea Craiova, vicecampioana Ligii 1 în sezonul trecut, revenită în finală după 3 ani, și are ca oră de start 20:30. Prețul biletelor este de 30 RON (peluze), respectiv 60 RON (tribune) (citește mai multe AICI).