Alertă falsă de tsunami, emisă în Australia. ”Era vorba despre un test”, se scuză oficialii

Citește și: Vremea se răcește drastic. Ce temperaturi va aduce Ciclonul Ashley

Australienii au trecut miercuri dimineață printr-un scurt moment de panică după ce serviciul național de meteorologie a emis, în mod accidental, o avertizare de tsunami ce viza coasta de est a țării, informează DPA.



Biroul național de meteorologie (BOM) a emis din greșeală un avertisment pentru statele New South Wales, Queensland, Victoria și Tasmania printr-o notificare de tip ”push” pe aplicația sa meteorologică.



BOM a șters imediat avertizările și a anunțat că acestea au fost ”transmise către public din greșeală, în contextul testării unui software de avertizare timpurie în caz de tsunami”.



Biroul a adăugat că ”își recunoaște greșeala și își cere iertare pentru confuzia pe care a cauzat-o acest test”.

There is no tsunami threat to Australia.



The Bureau issued test verification posts on the BOM App between 11AM-12PM AEST on Wednesday 25 September 2024 as part of the transition to the new tsunami early warning system software.



More info at: https://t.co/e6wa42JFjZ