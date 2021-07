Cîțu și Orban, prezenți la alegerile PNL Constanța. Câștigătorul se știe de înainte de eveniment

Potrivit G4Media.ro, câștigătorul este sigur pentru că actualul președinte, Bogdan Huțucă, este singurul candidat înscris în cursa pentru șefia filialei. Și la funcțiile de prim-vicepreședinți, vicepreședinți și trezorier este aceeași situație, fiindcă există candidat unic.

Evenimentul are loc luni, de la 18:00, iar liderii liberali Florin Cîțu și Ludovic Orban și-au anunțat prezența. Totuși, nu se știe încă cu cine s-a aliat Bogdan Huțucă pentru Congresul PNL din tiamnă, astfel că cei doi politicieni vor încerca fiecare să-l atragă în taberele lor. Pe lângă Huțucă, liderii liberali care nu și-au declarat încă susținerea pentru Cîțu ori Orban sunt Bolojan, Hava și Motrenu.

Ciucu face primele declarații din poziția de președinte al PNL București

Coaliția a început să scârțâie în Capitală, iar relația PNL și USR-PLUS cu Nicușor Dan trebuie normalizată, transmite noul președinte al PNL București, Ciprian Ciucu.

„Această funcție de președinte al PNL București este importantă pentru coordonarea politică a Sectoarelor. Deja a început să scârțâie coaliția USR PLUS-PNL, inclusiv la Primăria Generală, dar și la primăriile de Sector și cred că este mult prea devreme ca acest lucru să se întâmple. Propun să reclădesc încrederea între USR PLUS și PNL. Prin discuții, prin a pune pe masă ceea ce vrem să facem, să facem o evaluare a ceea ce s-a întâmplat până acum, unde suntem, în principal la Primăria Generală și în secundar la primăriile de Sector, pentru că evident, există președinți de sectoare, care și ei trebuie să se... bine, trebuie să ne coordonăm cu toții, dar inclusiv la Primăria Generală lucrurile nu merg așa cum trebuiau să meargă până acum”, a declarat, la RFI, Ciprian Ciucu.

Există probleme de încredere între partidele de coaliție în Capitală?

Întrebat dacă există o problemă de încredere între PNL și USR PLUS în Capitală sau dacă se plătesc niște polițe politice, liderul PNL București a răspuns: „Cred că mai degrabă a doua variantă. Nu știu, cel puțin la Sectorul 6 nu știu să fie o problemă de încredere. Acum, voi vorbi cu toți șefii de filiale PNL și USR PLUS, în principal voi vorbi cu domnul Vlad Voiculescu, care este președintele USR PLUS pe București și vom face această evaluare care este necesară, despre locul unde suntem astăzi cu guvernarea în București”.