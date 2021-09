Alegeri Germania. În Berlin s-a desfășurat un referendum privind exproprierea giganților imobiliari

Alegătorii din capitala Germaniei, concomitent cu votarea pentru componența noului parlament german și pentru legislatura locală, au participat, de asemenea, la un referendum cu privire la obligația companiilor imobiliare mari să vândă majoritatea unităților lor de locuințe.

Votul „da” a obținut 56,4%, în timp ce votul „nu” a primit 39% în referendumul fără caracter obligatoriu. Rezultatele acestuia au fot publicate luni dimineață.

Rezultatele au venit după ce berlinezii au avut o zi încărcată la urne, deoarece li s-a cerut și să voteze la alegerile la nivel național Bundestag, la alegerile regionale la nivel de stat și la alegerile pentru consiliile raionale. De asemenea, orașul a decis să organizeze toate alegerile în aceeași zi, iar la secțiile de votare s-a creat un haos imens.

Ce a presupus referendumul

Votul a fost rezultatul unei campanii de bază pentru Exproprie Deutsche Wohnen and Co. ”Un vot reușit ar deschide calea Senatului de la Berlin pentru a elabora o lege care să permită exproprierea companiilor imobiliare cu peste 3.000 de unități locative. Companiile ar fi rambursate pentru proprietăți la o rată „mult sub valoarea de piață”, potrivit campaniei.

Votul a avut loc după ce Curtea Constituțională a Germaniei a anulat un plafon al chiriei introdus în Capitală de către coaliția de stânga de guvernământ. Prețurile locuințelor și închirierii au fost o problemă majoră pentru berlinezi din cauza costurilor ridicate.

Cei din companii consideră că legislația ar fi compatibilă din punct de vedere constituțional cu legea fundamentală a Germaniei în temeiul articolului 15 care nu a fost folosit până acum, care spune că: „Terenul, resursele naturale și mijloacele de producție pot fi transferate în proprietatea publică sau alte forme de întreprindere publică printr-o lege care determină natura și amploarea compensației."

"Nu este obligatoriu, dar următoarea legislatură de stat va trebui să o dezbată. Pe măsură ce criza locuințelor exercită presiuni asupra chiriașilor, așteptați-vă ca presiunea să rămână pe polițiști pentru a face ceva în acest sens", a scris pe Twitter reporterul DW, William Glucroft.

Criza locuințelor din Berlin

Gigantul imobiliar Deutsche Wohnen deține aproximativ 113.000 de unități locative în capitala Germaniei. A fost principala țintă a campaniei referendumului. Dar alte câteva companii, cum ar fi Vonovia, care încearcă să cumpere Deutsche Wohnen și Pears Group, ar fi, de asemenea, afectate de legislația privind exproprierea.

Referendumul a fost, de asemenea, însoțit de dezbateri cu privire la nedumerirea dacă planul propus este conform cu constituția germană, orice legislație viitoare putând întâmpina provocări legale.

Capitala, cu o populație de aproximativ 3,6 milioane de oameni, suferă de o criză a locuințelor. Coaliția erzilor, SPD de centru-stânga și alt partid de stânga mai radical au încercat să înghețe temporar prețurile chiriei, dar acest lucru a fost anulat de instanța superioară a Germaniei în aprilie, când judecătorii au declarat că astfel de puteri puteau fi adoptate doar la la nivel federal, nu de către un stat german individual, scrie DW.