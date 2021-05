Alegeri Bragadiru. Ioana Constantin îndeamnă oamenii să o voteze pe Teodora Desagă / foto

'După un primar în funcție 13 ani care azi e în pușcărie, orașul Bragadiru are o șansă cu Teodora Desagă, colega mea de la PMP!

M-am oprit în această după-amiază în Bragadiru, unde colega mea Teodora Desagă candidează la primărie, la alegerile locale parțiale din 27 Iunie, într-o alianță PMP - USR - PLUS. Fostul primar liberal ales în Septembrie este azi în pușcărie, la nici jumătate de an după ce a fost reales pentru un al 4-lea mandat. Dacă am fi avut alegeri în două tururi, Teodora era azi primar, după ce voturile locuitorilor din Bragadiru au clasat-o pe locul 2 atunci.

Aceste alegeri locale sunt șansa orașului Bragadiru să se elibereze de corupție, iar Teodora este o tânără de 31 de ani, onestă și competentă, care s-a luptat în ultimii 3 ani în Consiliul Local Bragadiru pentru a crește calitatea vieții (construcția de creșe, grădinițe și școli; amenajare trotuare, asfaltare străzi, amenajare locuri de joacă pentru copii și spații verzi) și pentru transparență în cheltuirea banilor publici. Fără mafie imobiliară, fără frica indusă de ei, doar cu administrație transparentă, eficientă și investiții!

Vă îndemn pe toți cei care locuiți în Bragadiru să o votați pe Teodora. La fel cum, oriunde în țară avem alegeri parțiale pe 27 Iunie, vă îndemn să votați candidații PMP.

Pe Teodora o găsiți pe pagina Teodora Desagă și pe www.bragadirumeu.ro,' scrie Ioana Constantin, pe pagina sa de Facebook.

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a venit cu informaţii de ultimă oră despre alegerile locale parţiale care au loc în România.

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) aduce la cunoştinţa publicului că astăzi, 25 mai 2021, a avut loc desemnarea preşedinţilor birourilor electorale judeţene constituite cu ocazia alegerilor locale parţiale, precum şi a locţiitorilor acestora. Locaţiile sediilor birourilor electorale judeţene, numele preşedinţilor birourilor electorale judeţene şi a locţiitorilor acestora, precum şi datele de contact ale birourilor electorale au fost publicate pe pagina web https://partiale2021.roaep.ro/



Reamintim că potrivit prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, în situaţia organizării alegerilor locale parţiale se constituie un birou electoral judeţean doar în judeţele în care vor avea loc alegeri în cel puţin două circumscripţii electorale comunale, orăşeneşti sau municipale.



Totodată, precizăm că AEP pune la dispoziţia persoanelor interesate adresa de e-mail partiale2021@roaep.ro la care pot fi adresate întrebări şi pot fi transmise solicitări pe tema alegerilor locale parţiale, transmite AEP.

Lista cuprinzând circumscripţiile electorale în care se organizează alegeri locale parţiale în data de 27 iunie 2021

I. Circumscripţiile electorale în care se organizează alegeri locale parţiale pentru primari:



Judeţul Alba

1. Comuna Ciuruleasa

2. Comuna Meteş



Judeţul Arad

3. Comuna Zăbrani



Judeţul Argeş

4. Comuna Aninoasa

5. Comuna Rociu



Judeţul Bacău

6. Comuna Tamaşi



Judeţul Braşov

7. Comuna Şinca Nouă



Judeţul Brăila

8. Comuna Viziru



Judeţul Caraş-Severin

9 Oraşul Bocşa



Judeţul Călăraşi

10. Comuna Cuza Vodă

11.Comuna Frumuşani



Judeţul Covasna

12. Comuna Ozun



Judeţul Dâmboviţa

13. Comuna Braniştea



Judeţul Dolj

14. Oraşul Filiaşi

15. Comuna Cătane

16. Comuna Sadova

17. Comuna Terpeziţa

18. Comuna Ostroveni



Judeţul Galaţi

19. Oraşul Târgu Bujor



Judeţul Gorj

20. Comuna Bumbeşti-Piţic



Judeţul Hunedoara

21. Comuna Burjuc

22. Comuna Romos

23. Comuna Sarmizegetusa



Judeţul Ialomiţa

24. Comuna Gura Ialomiţei

25. Comuna Ion Roată



Judeţul Ilfov

26. Oraşul Bragadiru

27. Comuna Găneasa



Judeţul Mehedinţi

28. Comuna Obârşia de Câmp



Judeţul Olt

29. Comuna Deveselu



Judeţul Prahova

30. Comuna Şotrile



Judeţul Sălaj

31. Oraşul Şimleu Silvaniei



Judeţul Suceava

32. Oraşul Vicovul de Sus



Judeţul Timiş

33. Comuna Voiteg



Judeţul Vâlcea

34. Comuna Scundu

35. Comuna Slătioara



II. Circumscripţia electorală în care se organizează alegeri locale parţiale pentru consiliul local:



Judeţul Dâmboviţa

Comuna Cojasca