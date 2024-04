Air Schengen. Ce obligații au cetățenii români. Chestorul general Bogdan Despescu, explicații / video

În cadrul emisiunii moderate de Laura Duță, Bogdan Despescu a fost întrebat cum se procedează în cazul persoanelor care sunt oprite în mod aleatoriu în aeroport, dacă sunt alese pentru că par suspecte sau mai există și alte proceduri specifice.

„Sunt mai multe moduri de preluare spre verificare. De exemplu, avem analize de risc, din punct de vedere al rezervărilor, dar și comportamentul persoanei reprezintă pentru noi un pas, un moment de a declanșa o astfel de verificare.

Avem persoane care vin în România cu drept de muncă provizoriu, pe o viză de lungă ședere, dar au un termen în care e valabilă această viză. Viza respectivă îi permite persoanei în cauză, chiar dacă vine dintr-un stat terț, să se deplaseze în Schengen. Unii dintre ei sunt veniți aici cu scopul de a ajunge în vestul Europei.

Colegii mei din terminalele din România verifică și pe aceste persoane, scopul fiind de a verifica dacă îndeplinesc condițiile. Pe lângă viză, mai sunt și alte condiții.", a spus chestorul.

Obligația cetățenilor este similară ca și până la 31 martie

Potrivit acestuia, autoritățile au obligații în plus, însă cetățenii au aceleași obligații ca și până în data de 31 martie.

„Aceste controale vizează și însoțitorii de minori pentru că și în zona aceasta, regulile au rămas ca și până la 31 martie, respectiv, această deplasare, plecare din România, este cu acordul părinților. Nu vrem altceva decât acordul părinților.

Din punct de vedere al modului de control nu mai este sistematic, nu mai este total, este tot aleatoriu. Deci trec cu minorul, dar să aibă documentele.

Obligația cetățenilor este similară ca și până la 31 martie. Nimic în plus. Noi avem obligații în plus. Noi avem obligații să verificăm mai insistent, avem obligații să organizăm o prezență suplimentară pentru că până acum erau 4 ghișee și verificau o întreagă cursă. Acum trebuie să ai echipe în terminal care să verifice toată zona, tot terminalul, pentru că nu mai e o verificare printr-un singur loc, e o verificare în tot terminalul și de aceea am suplimentat efectivele.", a spus Bogdan Despescu.

Cât de grea e schimbarea pentru autorități

„Este mult mai greu pentru noi. Pentru cetățean este mai simplu, dar pentru noi, autoritățile, nu este foarte simplu. Pentru cetățean este mai ușor de a reveni în țară. Dacă până acum, la Paris, Stuttgart, Roma, Madrid, Barcelona sau alte orașe importante, de unde veneau curse în România, trebuia să treacă prin controale de frontieră non Schengen, acolo intră și cetățenii români în culoarele Schengen și sunt identice verificările, respectiv tot aleatorii, nu mai sunt verificări sistematice.", a spus chestorul general Bogdan Despescu la emisiunea „Culisele Justiției", de pe DC News și DC News TV.

