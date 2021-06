Agenția pentru Investiții în Sănătate, dispută în coaliţie. Vâlcu: Situaţie critică. Dacă cedează, Orban va fi linşat

Agenția pentru Investiții în Sănătate este motiv de dispută în coaliția de guvernare, între PNL și USR PLUS. Liberalii susțin că entitățile cu documentații mature pentru spitale trebuie să deruleze proiectele PNRR, în timp ce USR PLUS afirmă că MS nu are capacitatea să fie manager de proiect.

Jurnalistul Val Vâlcu a spus care este motivul pentru care această propunere a dus la o controversă între Ludovic Orban şi Dan Barna

"Dacă banii din PNRR, fondurile pentru renovarea sau construirea de spitale, sunt administraţi de UAT-uri, asta înseamnă că împart caşcavalul primarii, preşedinţii de Consilii Judeţene unde PNL-ul are oameni.

Dacă face Agenția de Investiții în Sănătate la Ministerul Sănătăţii, înseamnă că împart USR-iştii, pentru că Ministerul Sănătăţii e al lor. Aceasta este bătaia, 'pe principii'.

Orban nu mai poate să dea înapoi pentru că asta ar însemna că ar fi linşat, înainte de Congres, de către primari şi preşedinţii de Consilii Judeţene. E o situaţie critică. După ce a cedat ministere cheie la negocierile cu USR PLUS pentru formarea Executivului, să mai cedeze şi asta, va fi linşat.

Barna, la fel, e în campanie cu Cioloş şi încearcă astfel să arate că negociază dur şi aduce beneficii partidului. În concluzie, vorbim de un joc al intereselor politice mascat în spatele declaraţiilor care se fac în conferinţele de presă", a explicat Val Vâlcu.

Liderul PNL afirmă că ASI „nu a trecut prin guvern”

„Noi nu am susținut, nu s-a discutat și nu s-a luat o decizie în coaliție, să se înființeze o agenție pentru PNRR. Gândiți-vă că termenul de înființare a acelei agenții e 31 decembrie 2022. Noi trebuie să contractăm 70% din sumele alocate până în 31 decembrie 2022, conform regulamentului european. Păi noi dacă folosim timpul ăsta pentru a înființa agenția, când se va înființa agenția nici nu va avea timp să deruleze procedurile de licitație. Punctul de vedere exprimat în coaliție este - pentru entitățile care au documentații mature, cu studii de fezabilitate, derularea procedurilor să se facă de cei care dețin sau urmează să dețină spitalul, indiferent că e vorba de consiliul municipal, consiliul județean sau minister”, spune Ludovic Orban despre Agenția pentru Investiții în Sănătate.

„Așa mi se pare normal. Acolo nu scrie că toate proiectele se vor derula prin agenția respectivă. Acolo scrie că se înființează agenția. Eu zic că se poate păstra agenția, pentru că are o finanțare de 40 de milioane, numai că derularea proiectelor efective trebuie să fie derulate de cei care dețin spitalele”, răspunde Orban la întrebarea dacă România va anunța Comisia Europeană că renunță la această agenție.

Replica lui Barna

În replică, copreședintele USR PLUS Dan Barna susține că Agenția pentru Investiții în Sănătate, care se regăsește în programul de guvernare, își propune să facă posibile investițiile în infrastructura de sănătate și construcția de spitale regionale în România.

„Această agenție este susținută - am primit mesaje scrise de susținere și de apreciere din partea Comisiei Europene - este o abordare negociată și cu OMS. Este o abordare care funcționează în toate statele dezvoltate, în toate statele unde sunt sisteme medicale funcționale, unde investițiile în sănătate au funcționat. Trebuie să acceptăm o realitate - Ministerul Sănătății, cu 250 de persoane, cu echipa așa cum o are, a dovedit că nu are capacitatea să fie manager de proiect pentru spitale regionale sau infrastructuri de sănătate importante, iar atunci trebuie să ne adaptăm, pentru că altfel riscăm să nu putem cheltui resursele, nici cele din PNRR, nici cele din fonduri operaționale”, a spus Barna. El spune că agenția este parte a programului de guvernare.

„Nu este un subiect de negociere sau nu este o propunere pe care a scos-o din pălărie un partener de coaliție. Suntem într-o logică firească de punere în practică a programului de guvernare, exact așa cum a fost el aprobat de Parlament și cum a fost agreeat de coaliție. De asta sunt puțin surprins de pozițiile care se pretind surprinse”, conchide Barna, citat de Mediafax.