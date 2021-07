AFM: Bugetele programului Rabla pentru persoane fizice au fost suplimentate

Bugetul programului Rabla Clasic va fi suplimentat cu suma de 5 milioane de lei, iar cel al programului Rabla Plus va fi beneficia de încă 20 de milioane de lei, a precizat AFM.



În paralel, Administraţia Fondului pentru Mediu desfăşoară demersuri pentru suplimentarea bugetului total al programului Rabla Clasic cu suma de 200 de milioane de lei, care va putea fi utilizată la începutul lunii septembrie 2021.



De asemenea, bugetul total al programului Rabla Plus va fi majorat cu 200 de milioane de lei în data de 21 august 2021, se menţionează în comunicatul AFM.



Utilizarea integrală, într-un timp foarte scurt, atât a bugetului de 375 de milioane de lei alocat iniţial programului Rabla Clasic, cât şi cea a bugetului de 260 de milioane de lei alocat iniţial programului Rabla Plus, demonstrează interesul neaşteptat al persoanelor fizice de achiziţionare a unui automobil ecologic, se precizează în comunicatul AFM.



În cadrul programului Rabla Clasic, persoanele care casează o maşină mai veche de 8 ani beneficiază de o primă de 7.500 lei la achiziţionarea unei maşini noi. La prima de casare se poate adăuga un eco-bonus de 1.500 de lei, dacă emisiile generate de noul autovehicul sunt reduse, iar în cazul în care motorul este unul hibrid, se adaugă un eco-bonus în valoare de 3.000 de lei. Toate aceste bonificaţii se pot cumula, astfel că reducerea maximă prin Rabla Clasic poate ajunge la 12.000 de lei.



În cadrul Programului Rabla Plus, la achiziţionarea un autoturism 100% electric, beneficiarul primeşte un eco-tichet de 45.000 de lei (aproximativ 10.000 euro), la care se poate adăuga şi prima de casare, în valoare de 7.500 lei pentru casarea maşinii mai vechi de 8 ani. Dacă beneficiarul predă spre casare un autovehicul uzat şi achiziţionează un autovehicul electric hibrid plug-in, acesta poate primi maximum 27.500 lei, subliniază AFM, potrivit Agerpres.