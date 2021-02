Adriana Pistol: Tulpina britanică e cam peste tot. Interesul devine mare pentru celelalte

„Dacă mă întrebați pe mine, din punct de vedere epidemiologic, eu nu mai am niciun dubiu și aș putea să spun că nici foarte mare interes să mai văd tulpini britanice, pentru că m-am lămurit că ele există cam peste tot. Nu am nevoie de mai multe dovezi, este clar că este intrată în circulație. În schimb, interesul devine din ce în ce mai mare pentru tulpinile celelalte, sud-africană, braziliană. Or, aici este ceva mai ușor să obținem niște informații, nu chiar toată lumea se duce în Africa de Sud sau în Brazilia. (...) Obiectivul, dincolo de depistarea tulpinii britanice, care aș putea să spun că este deja realizat, de acum încolo trebuie să ne orientăm și către celelalte tulpini”, a spus Adriana Pistol.

Ea a precizat că INSP recomandă secvențierea, în funcție de anumite criterii.

„Noi avem un set de criterii epidemiologice, care în mod evident înseamnă călătorii în zonă, legătură cu o persoană care a călătorit în zonă, dar nu numai acestea, ne referim inclusiv la persoane care au, de exemplu, chiar și după vaccinare, ne gândim să secvențiem aceste tupini care vor fi identificate pentru că ne dorim cu toții să și demonstrăm că există sau nu există eficacitatea vaccinului și asupra tulpinilor cu mutații. Această recomandare noi am adresat-o și către Ministerul Sănătății, au avut loc niște discuții, la care și eu am participat, vor fi trecute în metodologia noastră de supraveghere aceste criterii”, a mai spus Adriana Pistol.