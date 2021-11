Adriana Bahmuțeanu, anunț în direct: Cătălin Botezatu, sunt a ta pentru totdeauna!

Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană au format unul dintre cele mai controversate cupluri din showbizul românesc. După ce au ajuns celebri datorită mariajului lor presărat cu multe momente tensionate, iată că acum juralista îl atacă, din nou, pe fostul soț.

Provocată în emisiunea lui Cătălin Măruță la jocul "Sosurile iuți", Adriana Bahmuțeanu a făcut declarații picante, care l-au lăsat fără cuvinte pe prezentator.

Fosta soție a lui Prigoană a răspuns la mai multe înrebări, iar atunci când nu a dorit să știe despre ce este vorba, a mâncat picant. Însă, Adriana Bahmuțeanu a rămas la fel de directă și nu s-a ferit să spună lucrurilor pe nume. Pusă să rostească numele unui bărbat din viața ei care a fost violent sub orice formă, jurnalista a răspuns imediat: "Silviu Prigoană".

Imediat după acest răspuns, vedeta a completat: "Să înțeleagă lumea ce vrea. A trecut".

"Cătălin Botezatu, vino să mă iei! Sunt a ta pentru totdeauna"

De asemenea, provocată să spună ce bărbat cunoscut din România i-a făcut avansuri, a răspuns fără să stea pe gânduri.

"Dani Mocanu. Presa nu a aflat, eu nu am acceptat. I-am zis: "Mulțumesc, mămică, m-ai măgulit". Putea să fie băiatul meu. M-a chemat la mai multe cafele", a mai spus Adriana Bahmuțeanu.

Jurnalista a fost întrebată și cărui bărbat din showbiz-ul românesc nu i-ar spune "nu" dacă i-ar propune o relație amoroasă.

"Cătălin Botezatu. Eu nu îi zic nu nici acum. Vino să mă iei! Sunt a ta pentru totdeauna!", a spus Adriana Bahmuțeanu.

În plus, provocată să spună și ce vedetă i-a dat cea mai mare țeapă, Adriana Bahmuțeanu a mai spus: "Adrian Minune. A zis că vine la o emisiune, dar nu a venit. Țepe financiare nu avem".

"Era un om violent, nu numai cu mine, ci și cu propriii lui părinți"

Într-un alt interviu recent, Adriana Bahmuțeanu a vorbit despre momentul în care a fugit de acasă la doar 18 ani și s-a măritat cu un bărbat alături de care a trecut prin momente cumplite.

"Am plecat de acasă când mi-am găsit un iubit, cu care ulterior m-am și căsătorit, fără să știe nimeni. Eram adolescentă, în ultimul an de liceu. Ne-am cuplat și ne-am logodit, pentru că el era dintr-o familie de preoți. Dar nu ne-am înțeles. Familia lui a considerat că este bine să ne facă o logodnă, ca să nu facem păcate în fața lumii. Am stat câțiva ani împreună.

A fost o relație toxică și ne-am despărțit. Am fugit vreo două luni de el și am stat la o prietenă. Era un om violent, nu numai cu mine, ci și cu propriii lui părinți. Îmi pare bine că mi-am găsit tăria să plec din acea casă și să rup relația cu el, deși îmi era foarte frică pe vremea aia de el. Am plecat doar cu ce aveam pe mine și i-am zis că nu mă mai întorc. Îmi era frică că o să mă omoare sau o să-mi facă ceva rău. Eram foarte tânără, aveam vreo 18-19 ani. Intrasem în presă, îmi doream să lucrez și el nu mă lăsa", a dezvăluit Adriana Bahmuțeanu, în emisiunea “În oglindă”.