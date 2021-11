Adrian Năstase: Sper să existe viața de apoi

Invitat la podcastul lui Damian Drăghici de pe YouTube, Adrian Năstase a povestit despre momentele critice prin care a trecut, după ce a fost condamnat la închisoare: „Uneori, sper să existe viața de apoi. Cu cât privesc mai mult evoluțiile din știință, ce se întâmplă în spațiul acesta imens, mă întreb cum ar trebui să fie organizată o astfel de lume. De aceea, eu sunt de curând adeptul teoriilor sceptice, atunci când nu pot să dau un răspuns, suspend judecata.”

„La Penitenciarul Jilava, m-am gândit destul de mult la lucrurile astea, mai ales că trecusem printr-o perioadă în care părea că sunt foarte aproape de o astfel de lume”, a spus Adrian Năstase.

A mai spus că citește câte un pasaj din Biblie în fiecare dimineață. „Am ajuns la concluzia că am avut un dar extraordinar în 2012, când practic am început o a doua viață. Credința a pornit, probabil, dintr-un sens superior pe care mi-e foarte greu să-l judec. (…) Un minut, zece minute, am posibilitatea să ies din agenda zilnică și să mă gândesc că sunt lucruri importante pe care să le am în vedere. Am ajuns la epistolele Sfântului Apostol Pavel și călătoriile lui de a răspândi credința. Nu e doar religie, ci istorie, un pasaj din viața umanității, iar lucrul acesta te face să înțelegi mai bine prezentul”, a mai zis Adrian Năstase.

Adrian Năstase consideră greşită expresia „Năstase patru case”

Fostul premier a vorbit despre expresia „Năstase patru case”.

„Formula cu Năstase patru case este absolut incorectă, pentru că eu am stat în mult mai multe case de-a lungul anilor. Dacă le-am număra, am stat chiar în mai multe case decât Iohannis”, a spus Adrian Năstase.

„Lucrurile au fost foarte simple (…) Când m-am căsătorit cu Dana, eu aveam un apartament, Dana avea un apartament. Am decis să le vindem și să luăm unul singur. Când așteptam primul copil… apartamentul era foarte frumos, avea o sufragerie imensă și un dormitor. L-am schimbat pentru o casă. Deci da, e adevărat că am avut patru case, dar nu în același timp, ci succesiv (…) Pentru că aveam o cotă de popularitate în creștere, niște jurnaliști au decis să îmi pună pietricele în buzunar”, a explicat Adrian Năstase.