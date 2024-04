Adrian Năstase reacționează ironic în cazul condamnării Monicăi Macovei la închisoare cu suspendare. Rămâne Monica Macovei fără viză americană?

Fostul premier al României s-a întrebat ironic, pe blogul său, dacă Ambasada SUA îi va retrage și ei viza, amintind că acest lucru s-a întâmplat în cazul său.

E sceptic însă că acest lucru se va întâmpla.

„Mi-e teamă insă că Ambasada americană va reactiona foarte dur si ii va retrage viza pentru SUA. Vă reamintesc că asa s-a intâmplat in cazul meu. După condamnarea mea, IN PRIMA INSTANTA, in dosarul afiselor electorale, consulatul american de la Bucuresti mi-a comunicat că mi-a fost retrasă viza. Probabil din teama că as fi vrut să fug in America si să cer azil politic acolo! Credeti că Ambasada americană va proceda diferit in cazul Monicăi Macovei? Eu nu cred”, a transmis Năstase.

Monica Macovei, condamnată în primă instanță la 6 luni de închisoare cu suspendare

Fostul ministru al Justiţiei, Monica Macovei, a fost condamnată vineri la şase luni de închisoare cu suspendare pentru vătămare corporală din culpă în dosarul accidentului de la Mangalia, produs în 2022, amintește Agerpres.



Potrivit portalului instanţelor de judecată, instanţa suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani.



Pe durata termenului de supraveghere, instanţa impune inculpatei să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate.



De asemenea, Macovei este obligată să presteze, pe parcursul termenului de supraveghere, muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 60 de zile, în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 Bucureşti sau în cadrul Administraţiei Domeniului Public Sector 2 Bucureşti.



Conform deciziei, Monica Macovei este obligată la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, în sumă de 10.000 de lei.



Decizia pronunţată de Judecătoria Mangalia nu este definitivă.



În luna februarie, instanţa a dispus disjungerea laturii civile şi formarea unui alt dosar, care are termen în data de 21 mai la Judecătoria Mangalia.



Monica Macovei a fost trimisă în judecată în septembrie 2023 pentru vătămare corporală din culpă, după ce a fost implicată într-un accident rutier produs în apropierea municipiului Mangalia şi soldat cu rănirea unui motociclist.

