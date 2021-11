Adrian Găzdaru, managerul Teatrului Excelsior: Fiecare spectacol pe care îl jucăm este o mare responsabilitate pentru noi

SPECTACOLA: Universul artistic de pretutindeni a fost vizibil influențat de situația fără precedent provocată de pandemie. Considerați că lumea artistică va arăta la fel ca înainte de aceste vremuri?

Adrian Găzdaru: Nimic nu va mai fi la fel, deoarece această pandemie a provocat daune ireparabile prin pierderile de vieți omenești. Scenele de pretutindeni au pierdut artiști - acesta este răul care nu se repară, pentru că, de fapt, fiecare om este de neînlocuit pe lume. Din alt punct de vedere, strategiile managerilor culturali au fost provocate să se adapteze și astfel au apărut soluții care, înainte de această perioadă, păreau utopice - angajații industriilor creative s-au supraspecializat: actorii au învățat să editeze material video, echipele tehnice din teatru pot, de acum, să lucreze oricând în case de producții, personalul din sfera comunicării s-a adaptat pentru scenarii TV. Dincolo de aceste aptitudini profesionale dobândite „de nevoie” dar șlefuite din drag de teatru, oamenii din universul artistic au dat dovadă se solidaritate, s-au sprijinit, ajutat și inspirat constant. Și publicul de pretutindeni s-a schimbat: în afara unui număr mic de „neînfricați” – oameni cărora trebuie să le reamintim constant să poarte corect masca de protecție în sală, publicul se comportă responsabil, însă s-a pierdut bucuria întâlnirilor între oamenii din public în sala de spectacol: lipsesc îmbrățișările, zâmbetele fără griji, strigătele de „Bravo!” fără teama distanțării. S-a schimbat și conceptul de „sold-out” – înainte acesta însemna că nu mai ai unde să arunci un ac, acum, când se joacă în procente de 30% sau 50%, fiecare spectator este cu adevărat o bucurie.

„NU AM RENUNȚAT LA CALITATE”

SPECTACOLA: Cum ați reușit să rămâneți un Teatru reper?

Adrian Găzdaru: Nu am renunțat la calitate. Nici atunci când, din punct de vedere economic, ne-am făcut și noi griji. Am găsit soluții, ne-au venit aproape parteneri valoroși. Am vegheat ca spectacolele să nu își piardă prețioasele indicații regizorale, actorii să nu își iasă din exercițiu. Nu am făcut compromisuri, chiar dacă a fost greu.

