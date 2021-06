Adopții animale. Două suflețele luptătoare își caută stăpân. Bulinuța și prietena ei "specialistă" în tors sunt gata să te iubească necondiționat (FOTO)

Animăluțele sunt date spre adopție de Asociația Kola Kariola, care poate fi contactată aici.

PISICUȚA "torcăcioasă"

"Îi căutăm o familie drăgălaşei torcăcioase. Are undeva la 2-2,5 luni, a fost găsită pe stradă într-o stare deplorabilă, cu o infestaţie de viermi intestinali care deja îi pusese viaţa în pericol. (ATENŢIE la deparazitările interne, atât de importante pentru viaţa animăluţelor!) Plus răcită. Acum este bine. Stă, din păcate, închisă într-o cuşcă, pentru că nu avem altfel unde să o cazăm. Toarce numai când te vede. Este tare lipicioasă şi simpatică, plus că are un colorit interesant, un tigrat amestecat cu gri şi portocaliu. Pentru pisicuţe, cum bine ştiţi, cerem să fie de interior (de apartament) cu plase de protecţie la geam, pentru siguranţa lor. Cererile de adopţie le aşteptăm în mesageria paginii".

BULINUȚA

"Bulinuţa noastră dragă... Prin câte a trecut micuţa... De 2 ori atât de aproape să o pierdem... Dar ea este o adevărată luptătoare şi supravieţuitoare. A venit ziua în care putem spune că poate pleca în adopţie. Pentru cei care nu îi ştiu povestea, Bulina a fost abandonată împreună cu fratele ei, într-o cutie, la poartă la noi acasă. Ea avea capul spart, cu acumulare de lichid. La scurt timp, amândoi au fost diagnosticaţi cu parvoviroză. Oscar, fratele ei, a trecut cu bine peste boală şi acum este deja la căsuţa lui. Însă Bulina a avut o complicaţie dată de parvoviroză, fiind la un pas de moarte. Dar a luptat pentru viaţa ei alături de medici, iar acum, după o cură de vitamine, mâncărică adecvată şi multă iubire, e pregătită să plece într-o familie.

Din start vă spunem că NU este o căţeluşă de curte. Nu ştim exact ce talie va fi. Ea a rămas pitică faţă de fratele ei care este dublul ei. Are cam 4 luni, nu a terminat schema de vaccinare şi nu poate ieşi încă afară. Dar este învăţată să îşi facă nevoile la covoraş absorbant. Este destul de cuminte pentru vârsta ei, este învăţată să stea singurică acasă, doar că adună toţi papucii din casă. Cererile de adopţie le aşteptăm în mesageria paginii".