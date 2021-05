Admitere medicină 2021. Jinga (Carol Davila): Am găsit cel mai bun loc în pandemie

Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga a vorbit, la DCNewsTV, despre eforturile care s-au făcut, anul trecut, în pandemie, pentru ca examenul de admitere să fie organizat cu prezență fizică, la fel cum se va întâmpla și anul acesta.

„Anul trecut, a fost o noutate, o muncă, o asumare ca să organizăm admiterea fizic. Au fost voci care spuneau haideți să facem pe dosare. Am evitat, pentru că cei care vin au vocație pentru medicină. Cei care veneau cu note mari la Bacalaureat poate nu-și doreau medicina, dar obținând aceste note mare și-ar fi pus problema hai să mă duc la medicină, că am notă bună, și iau acolo, deși vocația era pentru altceva. Atunci, am încercat să organizăm la început în aer liber, la stadion. Era o idee, pregătisem măsuțe din carton, să se poată sta în tribunele stadionului, ulterior, însă, chiar dacă era acoperit, o furtună ne-ar fi dat peste cap multe lucruri. Am găsit cea mai bună locație din București, Romexpo, clădiri foarte spațioase. Fiecare a avut măsuța lui, cu distanțare între mese, astfel încât s-a reușit, într-adevăr, o admitere cu prezență fizică”, a spus Viorel Jinga, rector al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila" din Bucureşti.

„Simularea, anul trecut, a fost online. Anul acesta, simularea admiterii a fost cu prezență fizică, tot la Romexpo. Au fost 700 de voluntari studenți și 3.100 de elevi, viitori candidați la admitere”, a subliniat Viorel Jinga.

„Ne așteptăm la peste 3.000 de candidați, tot la Romexpo, pe 25 iulie. Am ales o zi de duminică pentru că circulația este mai liberă”, a precizat Viorel Jinga.

