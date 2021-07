Admitere la UMF „Carol Davila”. Candidații primesc nota pe loc / galerie FOTO

Examenul la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”. Candidații înscriși vor primi nota pe loc. Rectorul Viorel Jinga a făcut declarații despre modul în care se desfășoară examenul:

"La acest examen, in premiera, candidații vor primi pe loc nota, este o grila care se verifica rapid pe calculator. (...) nu le-am cerut candidaților sa prezinte la acest examen teste sau adeverințe de vaccinare. (...) avem si un modul in limba engleza unde sunt 300 de locuri si s-au înscris deja circa 450 de candidați străini. La acest modul înscrierile nu s-au terminat" a declarat prof dr Viorel Jinga, rectorul UMF Carol Davila

Din toamna, toți studenții se vor întoarce in bănci, la facultăți, după un an in care pierderile au fost foarte mari, a spus ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu. "Pierderile au fost mari si foarte mari. (..) din toamna, universitățile au decis sa revină la modelul de cursuri fata in fata. (...)" a spus acesta, într-o conferința de presa desfășurata la Romexpo, unde azi se desfășoară examenul de admitere la UMF Carol Davila.

În ceea ce privește testarea în școli din toamnă, ministrul Sorin Cîmpeanu a spus că a reluat discuțiile cu Ministerul Sănătății pentru a găsi soluții.

Admitere la Medicină. Peste 2.200 de candidați la Iași, cea mai mare concurență din țară

Peste 2.200 de absolvenţi de liceu au venit de la primele ore ale dimineţii la Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" din Iaşi pentru a susţine examenul de admitere.



Cei 2.266 de absolvenţi de liceu candidează pe cele 791 locuri bugetate scoase la concurs pentru anul universitar 2021-2022. Examenul, tip grilă, a început la ora 10,00 şi se va încheia la 13,00.



Pentru buna desfăşurare a examenului au fost amenajate 86 de săli, multe dintre acestea la Universitatea Tehnică "Gh Asachi" şi Universitatea de Ştiinţe ale Vieţii "Ioan Ionescu de la Brad".



"Ca şi anul trecut, suntem în faţa unei noi provocări legate de această situaţie de pandemie, dar, având exerciţiul anului trecut, ne vom descurca şi în acest an. Avem un număr mare de cadre didactice care sunt implicate în procesul de admitere. Sunt peste 600 de cadre didactice şi personal auxiliar. La fel, am apelat la celelalte universităţi din Iaşi pentru a avea un total de 86 de săli şi de amfiteatre, în condiţiile în care suntem nevoiţi să respectăm condiţiile de distanţare socială şi condiţiile impuse de actuala pandemie. Să sperăm că totul va decurge bine, suntem pregătiţi pentru orice situaţie, candidaţii au intrat în săli, urmează să li se distribuie plicurile cu subiecte", a declarat rectorul Viorel Scripcariu.