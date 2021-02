Odată cu "relaxarea" măsurilor împotriva COVID-19, numărul petrecerilor a crescut semnificativ, iar artiștii au ieșit din nou la treabă. Cu toate aceastea, majoritatea cântăreților, în special maneliștii, au fost taxați de polițiști și au primit mai multe amenzi. Printre aceștia, se numără și Adrian Minune.

Manelistul a vorbit despre numărul considerabil de amenzi pe care le-a primit din cauza petrecerilor la care a fost chemat să cânte și a mărturisit că niciodată nu a avut nimic de obiectat atunci când a fost luat în vizorul autorităților, fiind conștient de faptul că a încălcat legea.

"Mai am de plătit încă trei amenzi"

"Noi am mai fost la petreceri, am plătit amenzile pe care le-am avut de plătit, pentru că asta înseamnă pandemia. Mi se pare normal atunci când depășești regulile impuse de cei de sus, ai greșit, ai plătit. Nu am avut nimic de obiectat", a declarat Adrian Minune, pentru Xtra Night Show.

Adrian Minune a recunoscut că a fost amendat de 20 de ori și a dezvăluit că mai are încă trei amenzi de achitat, în valoare de 3.000 de lei.

"Au fost 20 de petreceri la care a venit Poliția și am fost amendat. Chiar mai am trei amenzi de plătit, în valoare de 3.000 de lei", a mai spus el.