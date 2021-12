Adevărul despre RUPTURA Marius Manole - Oana Pellea, după ce actorul a apărut alături de Lidia Buble. ”Nu mai e nevoie de dvs”

După ce a afirmat că Lidia Buble i-a făcut avansuri, actorul Marius Manole a intrat în atenția actriței Oana Pellea, care i-a scris, pe Facebook: ”Domnul Manolea, ați intrat în o nouă fază? De promovare, știre, zonă, ziar, meda? Vă respect faza, recunosc, nu-i faza mea… Really do you need that? I really don`t think so! You have talent! That`s enough! (n.r. Chiar ai nevoie de asta? Eu chiar nu cred! Ai talent! Este de ajuns!) Eu insist cu partea d-voastră artistică, pe care o iubesc!”. Mesajul a continuat cu promovarea ”Oscar și Tanti Roz”, în care joacă atât Oana Pellea, cât și Marius Manole.

”Deci am hotărât, Oscar nu mai pot juca, na, sunt bătrân și grăsuț. Dar pot juca Tanti Roz… Am început să mă pregătesc ușor, ușor.. Doamna Oana Pellea, nu cred că mai e nevoie de dvs. Nu zic, ați jucat cât de cât bine, erau și oameni care vă admirau, puțini, dar erau. Ne descurcăm și fără dumneavoastră. Dacă mă supăr, joc ambele roluri pe 23 decembrie, că acu` e momentul meu. Se vede în toată lumea.. cred că o să fiu celebru și la Rio de Janeiro, Dheli, Barcelona, Paris.” a replicat Marius Manole, promovând aceeași piesă de teatru.

Cele două mesaje sunt transmise cu autoironie și umor. Totul a pornit de la o alăturare de nume cu Lidia Buble, asumată de Marius Manole.

Invitat în platoul emisiunii "La Măruță" de la PRO TV, Marius Manole a acceptat să participe la jocul sosurilor picante și a fost nevoit să răspundă și unor întrebări destul de incomode, legate de viața personală. Actorul a dezvăluit că Lidia Buble i-a făcut avansuri și unele declarații, chiar în perioada în care se despărțise de Răzvan Simion.

Declarațiile lui Marius Manole a luat prin surprindere o țară întreagă. ”Spune numele unei vedete din showbiz-ul românesc care ți-a făcut avansuri”, suna întrebarea citită de Cătălin Măruță. Deși la început a vrut să refuze să răspundă sau să citească întrebarea cu voce tare, Marius Manole s-a răzgândit și a spus că: "Și mie mi-e drag de ea! Lidia Buble... Dar la modul declarat, și unul, și altul. A fost reciproc. Și era pe timpul când nu mai era cu Răzvan. Deci nu am intrat (n.r. în cuplul lor)".