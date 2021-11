Adela Popescu: Ai încurcat-o cu mine! Radu a zis să îți mai transmit ceva, dar mă abțin

Prezentatoarea de la Pro TV și Radu Vâlcan au făcut echipă și au detaliat care sunt pretențiile lor pentru viitoarea noră.

„Vezi că în seara asta a fost necăjit și a dormit pe pieptul meu. Și s-a trezit deja de trei ori. O dată la pipi, apoi că a visat urât, și încă o dată să verifice că sunt lângă el. Și dimineață i-am pregătit o omleta. De fapt ouă amestecate cu avocado și niște brânză, așa cum îi place lui. Am pus muzica și am dansat. Apoi am stat îmbrățișați un minut înainte să intre în grădiniță. I-am promis ca la 16:00 mergem cu bicicletele în parc. Și am mers deși eram foarte obosită.

În fine, dar de ce îți spun șie toate astea? A, știu! Voiam să te avertizez, viitoare noră, că dacă te îmbufnezi de două ori pe an, atunci când am fi cu toții foarte fericiți să petrecem măcar Paștele și Crăciunul împreuna, ai încurcat-o cu mine! Ps: Tatăl a zis să îți mai transmit ceva, dar mă abțin”, a scris Adela Popescu, marți, pe Instagram.

Adela Popescu, gest emoționant după ce adorm copiii: Îmi vine să îngenunchez lângă ei şi să fac o spovedanie. Îmi cer iertare

„În fiecare seară, după ce adorm copiii, îmi vine să îngenunchez lângă ei şi să fac o spovedanie. Să le promit că ce am făcut rău astăzi nu voi mai repeta mâine, să le reamintesc că îi iubesc inimaginabil de mult, să le pup bubiţele de pe corp, ochii închişi, degeţelele, inimile. Şi să le promit, în momentul meu de adevăr, că voi încerca, cât este omeneşte posibil, să le ofer, împreună cu tatăl lor, cea mai frumoasă copilărie.

Și vine dimineaţa, şi nu vor bluză galbenă, şi nici ghetele maro, se trag de păr, împrăştie iaurtul pe jos, noi ne enervam, le promitem că facem şi că dregem, mergem la muncă, ne intorcem obosiţi, ei vin de la gradi, ne iubim, apoi vor paste, apoi desene, împrăştie apa prin toată baia, nu vor la somn, noi deja suntem obosiţi şi tracasaţi, ne scapă o ameninţare, ridicăm glasul, ei ne strâng în braţe şi ne spun că ne iubesc până la cer şi înapoi de un infinit de ori, apoi adorm...Şi eu, iar îngenunchez, şi îmi cer iertare, şi le pup mânuţele, ochişorii... şi le promit că ce am făcut rău azi nu voi mai repeta mâine...", a scris Adela Popescu pe Facebook.