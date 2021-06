Actorul Mălaimare, soluție pentru a scăpa de actualii conducători: Poate așa refacem și unitatea poporului

”Tot văd pe fb postări în care sunt înjurați și blestemați cei care i-au votat pe acești necredincioși care conduc spre cimitir destinul României. Pe de altă parte, sunt înjurați cei care nu i-au votat dar, acum, nu ies în stradă să-i alunge pe ticăloși! Adică, ei i-au votat, bine mersi, iar noi să-i scoatem din mizeria morală făcând revoluții în stradă.

Nu ar fi mai normal ca absolut toți cei care i-au votat să iasă în stradă și, vorba clasicului, să strige în gura mare: am fost niște dobitoci? Și, cine știe, văzând atâta autocritică, poate le dăm o mână de ajutor, cu dublu folos: scăpăm și de nefericiți și refacem și unitatea de nezdruncinat a poporului nostru! Oare ce vor găsi arheologii mileniului următor săpând pe locul Palatului Victoriei? O ditamai peștera făcută în urma exploziei prostiei acumulate atât de vertiginos, multilateral și definitiv!”, a scris actorul Mihai Mălaimare pe Facebook.

Cunoscutul actor Mihai Mălaimare a spus că se tot străduiește să găsească un subiect pentru o comedie, dar este siderat cât de "comici" sunt ”absolut toți membrii acestei coaliții jalnice care guvernează România”.

”Mă tot străduiesc să găsesc un subiect pentru o comedie, dar sunt siderat cât de "comici" sunt absolut toți membrii acestei coaliții jalnice care guvernează România. Cineva se întreba chiar: de unde-i scoate, Doamne?!? Nu am văzut de când sunt atât de mult penibil în tot ceea ce fac, încât, nu ai decât alternativa să râzi până te îndoi!

România se zguduie de râs la orice ieșire pe ecran a acestor ființe. De fapt, acest popor nu de comedie are nevoie, deoarece are motive de râs în fiecare secundă, el are nevoie de reculegere și de întoarcere întru credință deoarece nu mai are prea mult până ajunge la capătul drumului. Vom pierde, râzând, și țară, și avere, și respectul lumii întregi, așa cum, urându-ne prostește unii pe alții, ne-am pierdut demnitatea!

Când eram la Național, un actor de mâna a cincea (nici nu există așa ceva), a cerut dublură pentru un rol principal. I s-a acordat și a fost cel mai jalnic spectacol la care am asistat vreodată.

Râdeam în hohote de cât de prost era și abia târziu am realizat că, de fapt, râdeam de noi înșine pentru că râdeam exact ca proștii de o tâmpenie sinistră a unui foarte prost actor. Așa este și cu ăștia, ajunși din repetenți în pantofi de domni, iar noi râdem, pentru că, altfel, probabil, ar trebui să ne așezăm în fața unui ventilator și scuipăm! Voi găsi un subiect comic și voi face un spectacol la care publicul să râdă. Râsul românilor este mai cumplit decât colosala sabie dacică!”, a scris actorul Mihai Mălaimare pe Facebook.