Accident tragic în Slovacia între un tren și un autobuz. Cel puțin cinci persoane au murit, locomotiva a luat foc - VIDEO

Cel puțin cinci persoane au murit după ce un tren expres internațional a intrat în coliziune cu un autobuz la o trecere la nivel în sudul Slovaciei, potrivit serviciilor de urgență.

Accidentul a avut loc în apropierea orașului Nove Zamky, la aproximativ 80 km est de capitala Bratislava, potrivit unei postări pe Facebook a serviciilor de urgență.

Agențiile de presă raportează că cel puțin alte cinci persoane au fost rănite.

Rapoartele mass-media spun că autobuzul a fost tăiat în două de impact, iar fotografiile arată locomotiva în flăcări și pasagerii care merg în siguranță de-a lungul șinelor.

„Mă tem că numărul persoanelor decedate în acest accident ar putea crește”, a declarat pentru agenția AFP Petra Klimesova, purtătoare de cuvânt a serviciilor de salvare.

Vladimira Bahylova, purtător de cuvânt al căilor ferate, a declarat că mecanicul trenului ”a suferit arsuri deoarece locomotiva a luat foc”.

Mass-media locală a publicat imagini video cu pasageri care transportau bagaje lângă un tren parțial în flăcări, în timp ce un fum gri gros se ridica spre cer.

Potrivit unor informații neconfirmate din presa slovacă, trecerea la nivel avea lumini și bariere, dar acestea au fost scoase din funcțiune de o furtună recentă.

Căile ferate slovace nu au comentat aceste afirmații.

Trenul - descris ca fiind EuroCity 279 de la Praga la Budapesta - s-a ciocnit cu un autobuz operat de Arriva.

Cinci ambulanțe și trei ambulanțe aeriene au fost trimise la fața locului, au anunțat serviciile de urgență, conform BBC.

