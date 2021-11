Acad. Bălăceanu-Stolnici, lecție de istorie pentru tineri, în Ziua Recunoștinței pentru Valorile Naționale

Ziua Recunoștinței pentru Valorile Naționale i-a fost dedicată, în acest an, lui Nicolae Iorga. Personalitatea excepțională a marelui istoric a fost subliniată de academicianul Constantin Bălăceanu Stolnici, în cadrul unui dialog între generații.

Cu ocazia aniversării a 150 de ani de la nașterea istoricului Nicolae Iorga, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României a inițiat un dialog simbolic între generații, printr-o întâlnire între Academicianul Constantin Bălăceanu Stolnici si un grup de tineri preocupați de trecutul istoric al țării noastre.

Timp de o oră, elevii au putut afla lucruri interesante despre viața marelui om de știință. Evenimentul s-a desfășurat sub forma unui dialog între generații și a marcat Ziua Recunoștinței pentru Valorile Naționale, care are loc, în fiecare an, în luna noiembrie. Elevii Colegiului Național ”Elena Cuza” și ”Matei Basarab” au ascultat, cu emoție și interes, povestea celui care a scris Istoria României.

Evenimentul se află la cea de-a 3-a ediție și face parte dintr-un amplu proiect național, ințiat de Fundația Dan Voiculescu în 2019, care are ca scop promovarea valorilor naționale.

”Valorile Naționale sunt personalitățile care, prin meritele lor, prin activitatea lor, prin comportamentul lor, au contribuit la siguranța națională, la dezvoltarea economică, la creșterea patrimoniului cultural, la sporirea prestigiului țării”, a declarant Academician Constantin Bălăceanu Stolnici.

Academicianul Bălăceanu Stolnici i-a ajutat pe tineri să înțeleagă mai bine personalitatea extraordinară a lui Nicolae Iorga și rolul acestuia în cultura și istoria poporului român.

Alături de ei a fost și Alexandru Scorțar, cel mai tânăr istoric al României, care, la doar 10 ani este ghid voluntar pentru cei mici la Muzeul Național de Istorie. De trei ani, Alex este și membru al Clubului de Excelență al Fundației Dan Voiculescu.

Prin organizarea acestui eveniment Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României dorește să încurajeze tinerii să descopere valorile naționale și să le folosească drept modele, pentru a putea construi solid și responsabil viitorul acestei țări. Întâlnirea simbolică dintre generații a avut loc la Institutul National de istorie ”Ncolae Iorga”.

Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” a fost fondat la 1 aprilie 1937 ca Institutul pentru Studiul Istoriei Universale și este ultima, în ordine cronologică, dintre instituţiile de cercetare înfiinţate de marele om de știință. Institutul a fost condus de Iorga până în noiembrie 1940. Sediul actual, construit după planurile arhitectului Petre Antonescu, cu fresce de Olga Greceanu, a fost inaugurat la 16 decembrie 1939. În 1948, Institutul a devenit Institutul de Istorie a R.P.R., sub egida Academiei Române. Din 1965, poartă numele de Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”.