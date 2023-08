A7 Ploiești-Pașcani, abia la 20% stadiu. Horațiu Cosma (USR): Fac apel, din nou, în ceasul al 12-lea, la Sorin Grindeanu. Mai degrabă crește iarbă decât autostrada

Horațiu Cosma a transmis un mesaj ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, trăgând un semnal de alarmă asupra posibilității de a rata finanțarea pentru această autostradă.

„Am ajuns pe șantierul autostrăzii A7 Ploiești-Pașcani, în apropiere de Ploiești, pe primul tronson. Este o autostradă de 320 de kilometri, 4 miliarde de euro costul.

La anul, în primăvară, ar trebui să circulăm deja pe primii kilometri. Nu se va întâmpla acest lucru. Lucrările sunt foarte, foarte întârziate.

Tronsonul pe care mă aflu acum este abia la 20% stadiu în teren, după un an de zile din cele 20 de luni de contract, departe de graficele contractuale și acest peisaj îl regăsim pe mulți, mulți kilometri din toată autostrada, mai degrabă crește iarbă decât autostrada.

În 2021, împreună cu Cătălin Drulă, am făcut mari eforturi să obținem finanțarea europeană pentru această autostradă. Am fost la Bruxelles, am discutat cu Comisia Europeană am reușit să-i convingem. Autostrada are bani, are finanțare, însă, din păcate, de un an de zile lucrurile nu se întâmplă așa cum ar trebui.

Fac apel, din nou, în ceasul al 12-lea, la Sorin Grindeanu. Ocupați-vă de această autostradă, mobilizați constructorii, aveți grijă de termenele contractuale, fiindcă ar fi o tragedie pentru România și pentru români să nu avem această autostrada în 2026 și să ratăm finanțarea europeană pentru ea.", a spus Horațiu Cosma, potrivit unui videoclip postat pe pagina de Facebook a USR.

