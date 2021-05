A treia doză de vaccin anti-COVID, pas spre vaccinarea sezonieră? Dr. Marinescu: Aș privi lucrurile cu foarte mult calm

CEO-ul Pfizer, Albert Bourla, a declarat săptămâna trecută că oamenii vor avea nevoie de o altă doză de vaccin împotriva coronavirusului după opt luni de la imunizare, pentru a combate mutațiile care au apărut de la dezvoltarea vaccinului original, a scris Greek Reporter. El a făcut aceste declarații la Delphi Economic Forum VI din Atena.

De la începutul acestui an s-a tot discutat despre faptul că noile variante ale coronavirusului au apărut în întreaga lume și că ar putea fi necesară o a treia doză de vaccin. Variantele au fost urmărite în Marea Britanie, India, Africa de Sud, Brazilia, New York și multe alte zone din întreaga lume, deoarece virusul a găsit gazde la cei care nu primiseră încă vaccinurile și a suferit mutații.

”Ar trebui să fim precauţi până la încheierea studiilor clinice, dar dovezile de până acum sunt încurajatoare.”, a spus Albert Bourla (vezi mai multe AICI).

Adrian Marinescu, precizări pe acest subiect

Într-o intervenție telefonică la Antena 3, la Previziuni, medicul Adrian Marinescu de la Spitalul Matei Balș a comentat declarațiile șefului Pfizer, potrivit cărora este posibil să avem nevoie de o a treia doză ori vaccinarea să devină sezonieră:

„Eu cred în felul următor. Deocamdată e o ipoteză de lucru și discuția nu e legată doar de Pfizer, vorbim în principial de ce se va întâmpla cu vaccinarea împotriva SARS-CoV-2. Aș face următoarea diferență. În primul rând, nu este un virus care să fie sezonier. Nu m-aș gândi că de acum mai departe, pentru o perioadă lungă de timp, vom face anual. E de discutat deocamdată dacă va fi a treia doză de vaccin. E o discuție generală, vorbim despre cât ține imunitatea și despre noile mutații care ar putea, la un moment dat, să interfereze cu variantele actuale de vaccin. Altfel spus, lucrurile le vom vedea pas cu pas“, a precizat medicul.

A treia doză nu înseamnă și că vom face sezonier

„Noi vorbim de virusurile gripale, dar știm bine că în fiecare an este o altă variantă. Când vorbim despre SARS-CoV-2, cred că ar trebui să vorbim despre toată familia de coronavirusuri. Știm bine că și înainte de SARS-CoV-2 am avut multe alte variante din aceeași familie. Că am vorbit de virozele normale care puteau fi cu coronavirus, că am vorbit de SARS-CoV-1, acum putem să facem o diferență între ceea ce înseamnă coronavirus în general și SARS-CoV-2. La un moment dat, lucrurile se vor încheia și atunci ne vom gândi la situația generală, nu la variantele de SARS-CoV-2.

Din momentul în care a început campania de vaccinare, atât Pfizer, cât și celelalte companii care s-au ocupat de vaccinuri au venit cu astfel de discuții. Părerea mea e că vom vedea pozițiile concrete și aș privi lucrurile cu foarte mult calm. Dacă va fi nevoie de o a treia doză, în toamnă, nu înseamnă că de acum încolo va trebui să facem în fiecare an vaccinarea împotriva SARS-CoV-2“, a conchis medicul Adrian Marinescu.