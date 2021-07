A supraviețuit unei tumori de mărimea unei mingi de golf! Povestea impresionantă a campionului Zac Stubblety-Cook

Simpla prezență la Jocurile Olimpice este o realizare impresionantă a australianului, căruia i s-a îndepărtat o tumoare benignă de mărimea unei mingi de golf, din umărul stâng, în 2015, aceasta punându-i sub semnul întrebării întreaga carieră. Mai mult, acesta a mărturisit că în copilărie se temea de apă.

În cursa de joi, în care australianul a câștigat titlul olimpic la 200 m bras, olandezul Arno Kamminga, medaliat cu argint la 100 de metri, a condus la ultima întoarcere, având un ritm de record mondial în lupta cu finlandezul Matti Mattsson și cu Stubblety-Cook pe locul trei, la 1,2 secunde.Tânărul australian de 22 de ani a crescut apoi ritmul pe ultimii 50 de metri, reușind să asigure țării sale a cincea medalie de aur la natație de până acum, prima la masculin. Kamminga a fost al doilea, Mattsson al treilea, iar deținătorul recordului mondial, rusul Anton Chupkov al patrulea.

"A fost distractiv, nu?" a întrebat retoric Stubblety-Cook la televiziunea australiană Seven, citat de Reuters.

"Așa mă antrenez, așa muncesc, așa concurez. Am fost doar fericit că am putut să îmi execut planul de cursă și să fac ceea ce știu să fac cel mai bine."

"Am știut în cursă că Arno și Wilby (britanicul James Wilby, n.r.) vor ieși foarte repede, pentru că au mult mai multă viteză pe prima sută decât mine. A fost vorba doar de a avea încredere în mine, pentru a reveni și, făcând asta, evident că am cules roadele, dar a trebuit să am cu siguranță încredere în mine, în antrenor, în tot ceea ce am făcut”, a spus sportivul.

Anul trecut, australianul a petrecut trei luni în afara apei, antrenându-se în garajul său, pe o bicicletă statică, în timpul pandemiei.

El a dezvăluit, de asemenea, că în copilărie a avut un mare obstacol în calea unei cariere de înotător de elită.

"Am crescut ca mulți australieni învățând să înot doar pentru a mă simți în siguranță în apă ", a spus el. "Și, de fapt, obișnuiam să urăsc piscina și să urăsc apa, mă speriam de partea adâncă. Cu siguranță am depășit asta acum", notează Mediafax.