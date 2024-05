A reapărut cel mai rar album din istorie... în Australia. Există o singură copie

Depozitat într-o cutie ornamentală de argint, Once Upon a Time in Shaolin - înregistrat în secret de Wu-Tang Clan pe parcursul a șase ani - a fost conceput ca o operă de artă. Există o singură copie pe CD a acestui album. Înregistrarea grupului pionier al hip-hop-ului este cea mai scumpă vândută vreodată și a fost acum împrumutată Muzeului de Artă Vechi și Nou (Mona) din Tasmania, scrie BBC.

Timp de 10 zile în luna iunie, Mona va găzdui mici petreceri de audiție unde membrii publicului vor putea asculta un eșantion de 30 de minute al albumului. Albumul face parte din expoziția Namedropping, care examinează statutul, notorietatea și "human pursuit".

"Din când în când, un obiect de pe această planetă posedă proprietăți mistice care transcend circumstanțele sale materiale," a declarat Jarrod Rawlins, directorul de afaceri curatoriale al Mona. "Once Upon a Time in Shaolin este mai mult decât un simplu album, așa că... știam că trebuie să-l includ în această expoziție."

Înregistrat în New York City și produs în Marrakesh între 2006 și 2013, albumul include cei nouă membri supraviețuitori ai grupului - și prezintă artiști pop precum Cher și actrița din Game of Thrones, Carice Van Houten.

Grupul a considerat că valoarea muzicii a fost devalorizată de streamingul online și piraterie și a dorit să adopte "o abordare în stil Renașterii de 400 de ani, oferindu-l ca un bun comandat". Albumul include o cutie de nichel sculptată manual și un manuscris legat în piele care conține versurile și un certificat de autenticitate - și o condiție legală conform căreia proprietarul nu poate lansa cele 31 de piese timp de 88 de ani.

Producătorul RZA l-a comparat cu o operă de artă a lui Picasso sau un artefact egiptean antic. "Este un original unic, nu o copie master a unui album," a spus el când albumul a fost scos la vânzare în 2015.

Ca rezultat, doar câțiva oameni de pe planetă au auzit fragmente din cele 31 de piese. Un grup de potențiali cumpărători și media au ascultat o secțiune de 13 minute în 2015, iar directorul de firmă farmaceutică Martin Shkreli - care a cumpărat albumul pentru 2 milioane de dolari (1,6 milioane de lire sterline, 3 milioane de dolari australieni) - a transmis fragmente din muzică pe YouTube pentru a celebra victoria lui Donald Trump în alegerile din 2016.

Shkreli a fost ulterior forțat să predea albumul procurorilor americani în 2018 după ce a fost condamnat pentru fraudarea investitorilor, iar acesta a fost apoi vândut colectivului de artă digitală Pleasr.

Într-o declarație, Pleasr a spus că petrecerile de audiție de la Mona - care vor avea loc între 15 și 24 iunie - au ajutat la realizarea "viziunii îndrăznețe de a face un album unic ca operă de artă."

