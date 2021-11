A murit mama lui Lorenzo Lamas, actorul din Renegatul

Vedeta a încetat din viață în New York, conform unui anunț făcut de Lorenzo Lamas pe Facebook.

„Ea a avut cea mai pozitivă influență asupra vieții mele. Îmi voi aminti râsul ei, bucuria ei, demnitatea ei în timp ce traversa provocările cu care s-a confruntat. Niciodată nu i-a trecut pe buze vreun cuvânt rău despre cineva. Capacitatea ei de a ierta m-a lăsat de multe ori fără cuvinte. Te iubesc mama, pentru totdeauna”, a scris, printre altele, actorul.

Arlene Dahl, “actrița cu părul de foc”, așa cum i se mai spunea vedetei, a jucat în filme precum “My Wild Irish Rose”, “Slightly Scarlet” și “Journey to the Center of the Earth”.

Originară din Minneapolis, Arlene Dahl a fost căsătorit de șase ori. Primii ei doi soți au fost actorii Lex Barker, faimosul Tarzan și argentinianul Fernando Lamas, scrie ştirileprotv.ro.

Actorul Art Le Fleur a murit la 78 de ani

Actorul Art LaFleur, cel care a interpretat rolul lui Babe Ruth, legendarul jucător de baseball, în „The Sandlot”, a murit la vârsta de 78 de ani, scrie New York Post. LaFleur a fost răpus Parkinson, boală cu care s-a luptat un deceniu.

„Am fost foarte norocoasă să am o relație de 43 de ani cu un bărbat care m-a prețuit și pe care l-am adorat. Art era mai important decât viața și însemna totul pentru noi”, a transmis Shelly LaFleur, soția regretatului actor, pe o rețea de socializare.

LaFleur a murit în casa sa din Los Angeles, la 17 noiembrie, și a făcut glume până când și-a dat ultima suflare, potrivit The Sun.

Art LaFleur a debutat târziu în actorie, după 1975. La 32 de ani s-a mutat din Chicago la Los Angeles. Înainte de a juca, a lucrat în vânzări și în afacerile de restaurante.

A murit Emi Wada, premiată cu Oscar

Creatoare japoneză de costume Emi Wada, care a câştigat un Oscar pentru creaţiile sale din filmul "Ran" din 1985, regizat de Akira Kurosawa, a încetat din viaţă la vârsta de 84 de ani, a informat presa locală duminică, citând un anunţ al familiei designerului, relatează Agerpres, citând Reuters.



Wada a decedat pe 13 noiembrie, iar o slujbă religioasă a fost organizată în prezenţa familiei şi a prietenilor apropiaţi, conform relatărilor. Nu a fost menţionată cauza decesului.

Născută la Kyoto, Wada a început să lucreze în timpul perioadei de studenţie la Universitatea de Arte din Kyoto. Alături de activitatea de designer în lumea cinematografiei, ea a creat de asemenea costume pentru producţii de teatru şi dans.