A murit Howard Button, creatorul celebrului clovn Buffo

Clovnul Howard Buten, cunoscut pentru personajul său "Buffo" şi autor a zece cărţi, inclusiv "When I Was Five, I Killed Myself", a murit vineri, la vârsta de 74 de ani, a declarat sâmbătă pentru AFP partenera şi traducătoarea sa, confirmând o informaţie apărută în Le Point.



Născut la Detroit, Statele Unite, în 1950, artistul american, care suferea de boala Alzheimer, a murit "în pace, în somn" la Plomodiern, în departamentul francez Finistere, unde locuia, a declarat pentru AFP Jacqueline Huet, care a tradus câteva dintre cărţile sale.



Cu chipul alb, nasul roşu, mănuşi şi pantofi lungi, negri, clovnul Buffo era uşor de recunoscut. Sub această deghizare, Howard Buten a provocat mereu aceeaşi emoţie şi a stârnit râsete din partea publicului, în scenete mute, cu mici trucuri de dans, gesturi stângace şi expresii faciale uimite.



În ţara sa, acest personaj, care a fost de asemenea dansator, cântăreţ şi muzician, s-a conturat într-un musical care a crescut de-a lungul anilor. În anii 1970, spectacolul adunase deja o mie de reprezentaţii.



Howard Buten s-a născut într-o familie lituaniană care a emigrat în Statele Unite. El s-a stabilit în Franţa în 1981, după lansarea primei sale cărţi, "When I Was Five I Killed Myself", publicată şi cu titlul "Burt", un bestseller.



Artistul a fost mai mult decât atât: în 1986, el a devenit doctor în psihologie clinică şi s-a dedicat copiilor cu autism din Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), la Centrul Adam Shelton pe care l-a fondat în 1996.



Unele dintre celelalte cărţi ale sale abordează, de asemenea, acest subiect, precum "Il y a quelqu'un la-dedans, des autismes" sau "Ces enfants qui ne viennent pas d'une autre planete".



Ultima sa carte, "Buffo par Buten" (2005) este autobiografică, scrie Agerpres.



În 1998, Howard Buten a fost recompensat cu un premiu Moliere pentru cel mai bun "one man show", pentru un spectacol cu violoncelista Claire Oppert. A primit titlul de Cavaler al Ordinului Artelor şi Literelor acordat de statul francez în 1991.



"Un omagiu îi va fi adus mai târziu la Paris", a precizat partenera sa pentru AFP.

