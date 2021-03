A murit Cornelia Catanga. Cariera cunoscutei artiste de muzică lăutărească - video

Anunțul a fost făcut de Mara Bănică, pe pagina sa de Facebook.

Cine a fost Cornelia Catanga

Cornelia Catanga s-a născut în anul 1958, în satul Zeletin, județul Buzău, și este nepoata violonistei Maricica Catanga.

În anul 1964, Cornelia începe să cânte la acordeon, iar în 1966 cântă pentru prima dată pe scenă, la balul comunei Valea Plopului. Județul Prahova.

În anul 1969 participă la o preselecție la Casa de Creație din Buzău, aici fiind descoperită de Doina Badea cu care colaboreaza un an, ca solist instrumentist.

În 1971 cântă pentru prima dată alaturi de Toni Iordache, iar in perioada 1972-1978 începe sa cânte la nunți alături de Nicolae Florian și Marin Năsturică.

În 1979, Catanga cântă pentru scurt timp alături de Romica Puceanu, iar in 1985 are primul spectacol la Sala Polivalenta (spectacol de comedie cu momente muzicale, alături de Stela Popescu si Alexandru Arșinel.

Din 1986 incep turneele in strainatate (in special Israel, dar si Berlin) iar primul LP il lanseaza in 1989, acompaniata de orchestra lui Ion Onoriu.



Dupa 1995 inregistreaza colaborari cu Sfinx Experience, Nicu Constantin si Loredana Groza, dar continuand colaborarile si cu Nicolae Nitescu, Florica Rosioru etc.



Cornelia Catanga a fost intotdeauna o solista inspirata. A stiut, alaturi de muzica lautareasca, sa cante si muzica populara, dar si muzica usoara. Aceasta atitudine libera i-a servit la intrarea mult mai devreme pe toate scenele muzicale romanesti: perioadele impreuna cu Doina Badea si Gigi Marga, dar si respectul unor oameni ca Nicusor Turcitu sau Vasile Pandelescu.



Catanga are o amplitudine specifica a vocii, dar si o serie de modulatii spontane ce o fac recognoscibila (influenta Romicai Puceanu fiind insa evidenta), scrie bestmusic.ro