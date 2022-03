A început sfârșitul epocii Putin. Chirieac, atenționare: O Rusie în HAOS, periculoasă. Ne trezim cu alt MONSTRU

Cetățenii din Rusia încep să iasă în stradă, să protesteze, indiferent de prețul pe care urmează să-l plătească, manifestările fiind interzise în regimul lui Vladimir Putin. Oamenii sunt ridicați de pe stradă și sunt folosite aparatele cu electroșocuri pentru a-i liniști. Ei sunt băgați în dube și reținuți. În plus, în Rusia, a fost adoptată o lege care prevede 15 ani de închisoare pentru cine propagă informații considerate false de regim. Printre informațiile apreciate ca false în Federația Rusă se numără și războiul din Ucraina.

Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit la Antena 3 despre gestul cetățenilor ruși de a ieși în stradă împotriva regimului Vladimir Putin.

”E o revoltă- în Rusia n.r. - mult mai rapidă decât se preconiza. Nu știu cum a fost posibil acest lucru într-un stat profund autoritar în care populația este intens controlată. Motivul principal pentru care oamenii s-au întors împotriva lui Putin - înainte de război, majoritatea rușilor erau, ca urmare a propagandei, în favoarea intervenției în Ucraina- a fost prăbușirea monedei naționale. Ceea ce este de remarcat este că rușii au avut curajul să iasă, pentru că forțele de ordine sunt copleșitoare acolo și nu se joacă, arestează oameni, au dat legi și dacă cumva spui că Rusia a invadat Ucraina, iei până la 15 ani de închisoare, deci lucrurile s-au depreciat rapid și Putin nu mai are niciun fel de sprijin din interior, la firul ierbii, asta înseamnă că majoritatea populației nu mai este de acord cu el, că or mai fi câțiva sovietici care visează, ca și el, la fosta URSS, or mai fi, dar nu mai este semnificativ.” a reacționat Bogdan Chirieac la știrea protestelor din Rusia.

”Situația devine periculoasă pentru toți”

Analistul politic a atenționat: ”Cred că nimeni nu-și dorește, în mod real, o prăbușire necontrolată a regimului Putin. Dacă Rusia se rupe în revolte, războaie interne, războaie civile, acolo fiind și armament nuclear, nu e ceea ce ne dorim. Situația ar putea să devină mai periculoasă decât este acum în războiul din Ucraina. (...) Trebuie procedat cumva - probabil că-n marile laboratoare ale lumii se lucrează - în așa fel încât să poți democratiza Rusia ușurel, cu binișorul, ei nu sunt obișnuiți cu o democrație occidentală, n-au fost niciodată, nu s-a pus problema. Ideea este că o Rusie în haos este la fel de periculoasă ca și războiul dintre Rusia și Ucraina. Nu vreți 146 de milioane de oameni în haos. Acum, prăbușirea economică este atât de accentuată, lucrurile se prăbușesc atât de repede încât situația devine periculoasă pentru toți. (...) Nu suntem deloc într-o situație comodă. Oprirea războiului din Ucraina sigur că ar ajuta, dar tranziția de la Putin la următorul conducător, dacă nu este bine urmărită de ansamblul comunității internaționale, ne trezim cu alt monstru”.

