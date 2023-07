A fost activată apărarea anti-aeriană la Odesa, după expirarea acordului pe cereale cu Rusia

"Odesa. Operaţiunile de luptă ale apărării aeriene continuă", a declarat Sergiy Bratciuk, un oficial al administraţiei regiunii Odesa, pe Telegram.



Potrivit comandamentului operaţional ucrainean pentru sudul ţării "inamicul atacă regiunile din sud cu vehicule aeriene fără pilot", a spus el pe Telegram.



Sudul Ucrainei este vizat de "atacuri cu drone", a informat guvernatorul regional Oleg Kiper pe aceeaşi reţea de socializare, cerând populaţiei să rămână în adăposturi până la ridicarea alertei aeriene, scrie Agerpres.

Trei porturi care făceau parte din acord





Alerte aeriene au fost declanşate marţi în toată ţara, în regiunile Odesa, Mîkolaiv (sud), Herson (sud), Zaporijjie (sud) dar şi în Doneţk (sud-est), Harkov (est), Dnipropetrovsk ( centru-est), Poltava (est), Kirovograd (centru) şi Cerkasî (centru).



Odesa, al cărui centru istoric a fost înscris pe lista UNESCO a Patrimoniului Mondial în pericol în ianuarie, a fost bombardată de mai multe ori de la declanşarea invaziei ruse din 24 februarie 2022.



După ce a început invazia Moscovei, porturile ucrainene de la Marea Neagră au fost blocate de navele de război ruseşti până când un acord, semnat în iulie 2022 sub egida Naţiunilor Unite şi a Turciei, a permis trecerea exporturilor de cereale esenţiale.



Regiunea Odesa are trei porturi care făceau parte din acordul crucial pentru alimentaţia mondială şi care a expirat luni seara.



Acordul cvadripartit care garantează de un an exportul de cereale ucrainene prin Marea Neagră a expirat luni seara, la miezul nopţii, la Istanbul (21:00 GMT), termenul limită stabilit când a fost reînnoit ultima dată pentru două luni, în mai, relatează AFP.



Rusia a refuzat să mai prelungească acordul, denunţând obstacolele în comerţul cu produse agricole ruseşti.

