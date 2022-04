A$AP Rocky, iubitul Rihannei, a fost arestat pentru că și-ar fi împușcat o cunoștință

Vedeta a fost arestată miercuri pe Aeroportul Internațional Los Angeles, când se întorcea dintr-o vacanță alături de iubita lui, Rihanna.

Poliția l-a investigat pe cântăreț, al cărui nume real este Rakim Mayers, pentru potențiala sa implicare într-un scandal care s-a lăsat cu împușcături nefatale, anul trecut.

El a fost eliberat pe o cauțiune de 550.000 de dolari, la scurt timp după arestare.

Departamentul de poliție din Los Angeles a declarat că arestarea a fost făcută în urma unui scandal pe care ASAP l-a avut cu un cunoscut, care a dus la împușcături.

Victima a spus ulterior poliției că ASAP, care mergea alături de alte două persoane, l-a abordat cu o armă în mână, pe stradă. Ei au susținut că Mayers l-a împușcat de trei până la patru ori, potrivit BBC

Într-o declarație pe Twitter, LAPD a transmis că victima a suferit o „rană ușoară”, după care atacatorii săi „au fugit pe jos”.

Avocatul artistului, Alan Jackson, a confirmat că clientul său a fost arestat, dar a refuzat să facă alte comentarii.

Rapperul își va face prima apariție în instanță pe 17 august.

Vedeta a primit anterior o pedeapsă de închisoare la doi ani cu suspendare pentru o ceartă din Stockholm în august 2019.

Rapperul și doi membri din anturajul său au fost condamnați pentru că au lovit și bătut un tânăr de 19 ani după o ceartă. Ei au spus că au acționat în legitimă apărare, dar instanța le-a respins argumentul.

Cazul a atras atenția presei la nivel mondial după ce președintele de atunci al SUA, Donald Trump, a încercat fără succes să obțină eliberarea lui ASAP din închisoare, în așteptarea procesului.

Născut la New York, ASAP a fost una dintre cele mai mari vedete din anii 2010, câștigând opt discuri de platină în SUA, inclusiv pentru Wild For The Night, Everyday, LSD și A$AP Forever.

A ajuns la faimă după ce a fost susținut de Drake și a lucrat cu artiști precum Alicia Keys, Lana Del Rey, Skepta, Selena Gomez și Kendrick Lamar.

Relația sa cu Rihanna a fost confirmată anul trecut. Într-un interviu acordat revistei GQ, în luna mai a anului trecut, ASAP a numit-o pe Rihanna „dragostea vieții mele”.

Cuplul a anunțat că vor avea un copil. În martie, Rihanna a declarat pentru revista Elle că era în al treilea trimestru de sarcină.

