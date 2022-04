5 ingrediente TOXICE care se află în spatele produselor tale preferate de la supermarket

Cu toate acestea, există unele ingrediente despre care s-a demonstrat că produc probleme de sănătate, iar unele pot fi mai periculoase pentru femei decât pentru bărbați.

Adesea, concentrarea asupra alimentelor pe care ar trebui să le consumi față de ceea ce nu ar trebui să mănânci este considerată o abordare mai pozitivă a sănătății.

„Pentru a include alimente mai hrănitoare în rutina de zi cu zi, schimbați modul în care pregătiți alimentele care vă plac pentru a vă asigura că sunt cât mai aproape de starea dorită”, spune dieteticianul Jaclyn London. „Gândiți-vă la cartofi vs. chipsuri; portocale vs suc de portocale; cereale integrale vs. cereale albe rafinate.”

Dar, deoarece educația este, de asemenea, esențială în timp ce faceți acele alegeri alimentare sănătoase, iată trei ingrediente toxice despre care poate nu știți că se ascund în unele alimente comune și care au fost legate de probleme de sănătate pentru femei.

rBGH

Hormonul de creștere a bovinelor – denumit în mod obișnuit rGBH – a fost folosit în mod liber de fermierii de lactate pentru a crește producția de lapte timp de zeci de ani și poate produce cancerul de sân la femei.

Ingredientul toxic este interzis în 17 țări. Mulți producători de lactate au încetat să mai folosească ingredientul, dar nu toți au făcut-o. Pentru a evita acest lucru, cel mai bun pariu este să vă verificați etichetele de iaurt, brânză și lapte pentru o etichetă „fără rBGH”.

Rețineți că producătorii nu au obligația de a enumera rBGH pe etichetele produselor lor, dar multe mărci aleg să identifice că nu folosesc lapte care conține hormonul dăunător.

Zaharuri adaugate

„Când consumăm zahăr adăugat în exces față de ceea ce avem nevoie într-o perioadă de timp, pancreasul secretă insulină, ceea ce poate duce la un grup de simptome”, spune London.

Se știe că zahărul adăugat este unul dintre cei mai importanți factori care contribuie la obezitate și contribuie enorm la bolile de inimă, care, desigur, reprezintă ucigașul numărul unu al femeilor.

În timp ce zaharurile adăugate în toate alimentele noastre reprezintă o problemă, Londra se concentrează pe cele pe care le bem ca fiind cele mai problematice. „Zahărurile adăugate sub formă de băuturi nu oferă niciun beneficiu nutritiv – ceea ce înseamnă că oferă doar calorii, dar nu promovează senzația de sațietate. Sunt, de asemenea, sursa numărul unu de zahăr adăugat în dieta americană”, spune ea.

Ulei vegetal bromurat (BVO)

BVO este folosit în băuturi pentru sport, sucuri și unele mixere de cocktail (în primul rând în soiurile cu aromă de citrice) pentru a preveni separarea aromelor, dar substanța chimică poate produce o serie întreagă de probleme de sănătate, cum ar fi riscul crescut de cancer, pierderea memoriei și acnee.

De asemenea, se știe că înlocuiește iodul, ceea ce poate duce la deficiență de iod, care poate provoca, la rândul său, cancer de ovar și de sân la femei.

Studiile arată, de asemenea, că BVO se poate acumula în țesut în timp, ceea ce poate cauza probleme de reproducere pentru femei. Din fericire, în ultimii ani, Coca-Cola și PepsiCo au eliminat BVO din băuturile lor, dar uleiul mai poate fi găsit în multe alte băuturi de pe rafturile magazinelor.

