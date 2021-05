21 de alergători chinezi au murit după ce un maraton din munți a fost lovit de ger și grindină

Conform CNN, 21 de practicanți de ultra-maraton și-au pierdut viața în China după ce au avut parte de condiții meteo extreme în timpul cursei de 100 km din munți. Maratonul de pe muntele Huanghe Shilin a început sâmbătă dimineața, iar vremea era însorită. Totuși, până la ora locală 13:00, situația s-a înrăutățit. Atunci, a început să cadă din cer cu grindină, iar temperaturile au scăzut extrem de mult.

În timp ce temperaturile scădeau în pădurea prin care alergau, unii maratoniști au acuzat hipotermie, în timp ce alții au dispărut pur și simplu. Organizatorii evenimentului au anulat cursa și au alcătuit o echipă de căutare de 1.200 persoane pentru a lua la puricat zona care includea foarte mult teren accidentat. Operațiunea a continuat chiar și după lăsarea serii. Cei mai mulți maratoniști purtau doar șort și tricou.

Declarațiie unui maratonist cae a supraviețuit calvarului. Frigul aproape că i-a înghețat limba

„La un moment dat, nu puteam să-mi simt degetele, atât de frig era. În același timp, simțeam și că limba mi-a înghețat”, a transmis un participant pentru o publicație locală. Acesta a transmis că a decis să abandoneze cursa.

„M-am retras și am ajuns la jumătatea drumului din aval și am intrat într-o cabană de lemn, după indicațiile unui recuperator. Erau deja 10 alegători care veniseră mai devreme acolo și am așteptat în cabană să fim salvați, a durat în jur de o oră. Eventual, am fost 50 de alergători care s-au adăpostit în cabană”, a continuat acesta.

151 din cei 172 de participanți au fost recuperați

Până duminică dimineața, 151 din cei 172 de participanți s-au dovedit a fi în siguranță și, din fericire, în viață. Chiar și așa, opt au ajuns în spital.

Din nefericire, 21 dintre maratoniștii care s-au înscris în cursa de pe munte au fost găsiți fără suflare de autorități și voluntarii care au participat la căutări, transmite publicația de stat Ziarul Poporului. Noțiunea de ultra-maraton vine tocmai din faptul că distanța de 100 kilometri mai mult decât dublă față de distanța unui maraton tradițional.