Sorin Repanovici, consilier în cadrul Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţii Nucleare (CNCAN) şi expert în măsuri de siguranţă nucleară, a vorbit despre marea provocare pentru Atlantykron, în exclusivitate penru DC NEWS.

"Gândiți-vă că în viața de zi cu zi, faptul că te întâlnești cu un prieten e altceva față în față. Au suferit mulți. Oamenii își programau, mă sunau din iarnă să mă întrebe când facem Atlantykron, să-și ia concediu, să vină cu familiile. Am familii care aveau probleme generate de Atlantykron pentru că aveau copii adolescenți care nu voiau să vină cu ei în concedii și le stricau planul.

A fost o provocare anul trecut, dar nu ne-am lăsat pentru că toți am considerat că dacă nu ne vedem, cel puțin, nu avem o continuiate. Și am reușit să facem un program interesant pe parcursul a cinci zile, un maraton cu activități similare, cu invitați speciali, unele lucruri din viața de zi cu zi au avut mai mult succes, altele mai mic, dar cinci zile am reușit să menținem spiritul acestei activități care se întâmplă de 32 de ani.

Trebuie să spun că nu putea avea continuitate fără a primi sprijin. Nu este o activitate comercială și pentru a fi realizată e nevoie de un suport, începând de la agenții guvernamentale până la sponsori generoși care au înțeles", a declarat Sorin Repanovici, expert siguranță nucleară, în exclusivitate pentru DC NEWS.

Ediția din acest an a Academiei de Vară pentru Tineret, Știință, Viitorologie și Science Fiction ATLANTYKRON poartă numărul 32 și se va desfășura între 30 iulie și 6 august, ca de obicei, pe Insula ”Inelul de Piatră” de la Capidava, județul Constanța. Reamintim că anul precedent, din motive obiective, generate de pandemia Covid-19, cea de-a 31-a ediție Atlantykron a avut loc doar online, sub genericul New Horizons (Noi Orizonturi).

În acest an, sub genericul „Legendarium” și sub sloganul ”Înapoi în viitor”, Atlantykron revine în format fizic, dovedind că rămâne singurul eveniment de acest gen din România cu o tradiție de 32 de ani și, potrivit multor invitați speciali din străinătate, un eveniment de profil unic în lume. Inedita Academie, organizată în natură și departe de civilizația urbană, are ca scop accesul la cunoaștere al tinerilor și reunește experți de talie mondială (din care unii au primit premiul Nobel şi predau gratuit cursuri tinerilor interesaţi) și tehnologie de ultimă generație, pe o insulă care are mai puțin de 1 km2. Aici se desfășoară demonstrații științifice şi cursuri de artă sau de comunicare așa cum în nicio școală nu se predau, participanţii stând pe iarbă, sub cerul liber, sub stele.

Organizatorii actualei ediții a Academiei Atlantykron sunt Fundația Știință și Tehnică, Fundația World Genesis din SUA și Asociația pentru Tineret și Evoluție în parteneriat cu Asociatia Astronomică URANIA și Clubul Nautic Român.

Din motive obiective, în acest an numărul participanților va fi mai redus, fiind așteptați circa 200 de tineri, lectori, invitați și organizatori din toate zonele țării. Printre invitați, atât prezenți fizic, cât și virtual, și-au confirmat prezența personalități de marcă din știință, cultură, artă sau sport din România, SUA, Canada și Italia.

