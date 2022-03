16 martie, ziua internaţională fără selfie-uri

Odată cu prezenţa ubicuuă a smartphone-urilor şi a internetului în vieţile noastre, selfie-urile au devenit un obicei zilnic pentru mare parte dintre noi, acesta fiind unul dintre cele mai încărcate tipuri de fotografii pe reţelele sociale.



Pentru majoritatea oamenilor selfie-urile reprezintă o modalitate de a-şi documenta schimbările de-a lungul anilor, dar şi de promovarea a propriei imagini, în scopuri diverse. Aceasta are, însă, un preţ, deoarece selfie-urile nu reflectă întotdeauna realitatea, iar obiceiul de a realiza şi publica pe reţelele sociale astfel de fotografii poate să ducă la narcisism, dependenţă şi, potrivit unor studii, chiar şi la depresie şi anxietate, în cazul în care demersul izvorât din dorinţa de apreciere şi din nevoia respectivei persoane de a se face remarcată nu are rezultatul scontat.



De aceea, în fiecare an la 16 martie se sărbătoreşte #NoSelfiesDay, ziua în care se încurajează abţinerea de la realizarea şi distribuirea selfie-urilor, o ocazie pentru detoxificarea de la utilizarea smartphone-urilor şi a reţelelor sociale, dar şi pentru a analiza, de la distanţă, cât de nocive pot fi excesul de selfie-uri şi dorinţa de a împărtăşi o imagine "perfectă", de multe ori falsă.

Ziua de apreciere a buzelor

Una dintre cele mai atrăgătoare zone ale corpului, buzele joacă un rol deosebit de important în viaţa de zi cu zi. Ele contribuie la înfăţişarea unică a fiecăruia dintre noi, dar şi la comunicare. De aceea, sunt celebrate aşa cum se cuvine, printr-o sărbătoare numai a lor: Ziua de apreciere a buzelor (#LipsAppreciationDay).



Potrivit daysoftheyear.com, cu ocazia acestei zile se încurajează acordarea unei atenţii sporite buzelor, prin îngrijirea lor, cu balsam ori cremă hidratantă, prin aplicarea unui ruj sau a unui contur care să le scoată în evidenţă şi, de ce nu, printr-un sărut.



Totodată, această zi reprezintă ocazia perfectă pentru a afla mai multe despre toate acele detalii care fac buzele fiecărei persoane unice, cum ar fi faptul că buzele au amprente unice şi că aceste părţi ale corpului prezintă o densitate foarte mare de terminaţii nervoase comparativ cu ale regiuni ale corpului. În plus, sunt importante zone erogene.

Ziua panda

Exemplarele de panda uriaş (Ailuropoda melanoleuca) sunt considerate o comoară naţională în China şi sunt extrem de îndrăgite în întreaga lume, aşa că nu este de mirare că au o zi a lor, la fel de specială ca şi specia lor.



Totuşi, din cauza distrugerii şi fragmentării habitatului natural, specia, endemică în regiuni împădurite din China, este, din păcate, considerată vulnerabilă şi a necesitat măsuri urgente, dedicate, de conservare, care continuă şi în prezent. În ultimii ani, graţie unui program internaţional de conservare, eforturile dau roade - Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii (IUCN) a schimbat în 2016 clasificarea acestei specii de la "pe cale de dispariţie" la "vulnerabilă", o veste îmbucurătoare pentru toţi actorii angrenaţi în demersurile menite să asigure securitatea şi prosperitatea acestei frumoase şi emblematice specii.



Panda există de aproape 20 de milioane de ani şi, deşi numeroase voci susţin că acest animal nu este, de fapt, urs, face parte din familia Ursidae, având totodată caracteristici comune cu ratonii. De asemenea, deşi aparţine ordinului Carnivora, exemplarele de panda uriaş se hrănesc în proporţie de 99% cu bambus.



Firea timidă, sensibilă şi solitară a acestui animal, care consumă cantităţi impresionante de bambus în fiecare zi, dar şi intervenţiile omului în mediul său natural prin defrişări pentru amenajarea de terenuri agricole sau pentru construcţii, aduc numeroase probleme de supravieţuire pentru această specie. Nici biologia sa nu este de ajutor în acest sens: femelele sunt fertile doar aproximativ 36 de ore într-un an, de aici o rată de reproducere foarte scăzută.



Ziua Panda (#PandaDay) este dedicată celebrării acestor animale şi creşterii nivelului de conştientizare cu privire la ameninţările cu care se confruntă, dar şi pentru a încuraja eforturile de protejare a speciei, cu o populaţie de 1.864 de exemplare rămase în sălbăticie, potrivit organizaţiei WWF, al cărei logo este chiar un panda, scrie Agerpres.

