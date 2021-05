146 de ani de PNL. Ludovic Orban sărbătorește fără Florin Cîțu

”Partidul Național Liberal sărbătorește astăzi, la Muzeul Național Brătianu, 146 de ani de existență și omagiază 200 de ani de la nașterea marelui om politic Ion C. Brătianu. De asemenea, marcăm un an de la înființarea Muzeului Național Brătianu. La mulți ani #PNL, la mulți ani liberali!” scrie Partidul Național Liberal, pe Facebook, acolo unde transmite și imaginile video de mai jos:

La eveniment, conform Digi24, nu se află și premierul Florin Cîțu. Nu se știe, însă, dacă acesta a fost invitat sau nu. În PNL, urmează alegeri, iar președintele actual al partidului, Ludovic Orban, și premierul Florin Cîțu ar urma să candideze pentru funcția de vârf.

Mesajul Ralucăi Turcan:

”La mulți ani, PNL ! Partidul care a trecut cu bine România prin cea mai gravă criză de sănătate și economică din ultimul secol. Spun a trecut cu bine pentru că asta arată al doilea trimestru consecutiv de creștere economică, cea mai concretă dovadă că deciziile au fost corecte.A aminti de rolul major pe care PNL l-a avut în construcția României moderne, începând cu Războiul de Independență, crearea României Mari și adoptarea Constituției de la 1923 este nu doar un recurs de mândrie la tradiție politică, ci este un demers necesar care să ne amintească mai clar responsabilitatea uriașă pe care o avem ca oameni politici din PNL. PNL are, în acest moment, misiunea grea să acopere cu decizii bune și fapte golul major de încredere pe care clasa politică l-a creat și adâncit în ani de zile în care a amânat reforma statului de care România are nevoie. O populație în îmbătrânire rapidă, unul dintre cele mai mari declinuri demografica din UE are nevoie de un sistem de pensii solid, pentru că, în acest an, populația de 65 ani și peste a depășit cu 600.000 populația 0-14 ani. Avem cel mai rapid ritm de recuperare a diferenței de venit față de media UE din regiune, dar încă există disparități regionale pronunțate și inegalități în creștere. Și peste toate, un stat care, deși a făcut progrese ca organizare și mentalitate, este încă birocratic și anchilozat, cu un pas în urma felului în care societatea românească a evoluat accelerat. Asta este acum România pe care PNL trebuie să o ajute din nou, să se transforme într-o țară modernă, europeană, din secolul 21, pe măsura așteptării uriașe a românilor. Să sperăm că PNL va găsi din nou, așa cum a dovedit, tăria să facă sacrificii și capacitatea să dea încredere că poate moderniza statul. Că poate face o nouă lege a salarizării în sistemul public care să corecteze haosul și nedreptățile; că poate face o reformă a sistemului de pensii care să ofere echitate și să susțină sistemul pe termen lung; că poate digitaliza administrația, că poate atrage și folosi miliardele de euro, bani europeni pentru dezvoltarea României.Românii sunt sătui de promisiuni și există o așteptare uriașă a societății pentru ca administrația centrală și locală și clasa politică să livreze schimbările necesare. Între competiția cu forțele politice apărute din explozia nemulțumirii generației tinere față de vechea clasă politică și presiunea partidelor populiste, extremiste, PNL trebuie să țină un drum drept în față, într-un echilibru de multe ori greu de găsit, între generații diferite cu așteptări diferite. De aceea, poate, mai mult decât niciodată, este nevoie de consolidarea doctrinei liberale ca partid creștin, conservator, european.La 146 de ani de istorie politică liberală, nu se poate spune decât la mulți ani, PNL!”.