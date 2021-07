12 persoane au murit la metroul inundat din China / VIDEO

12 persoane au murit după ce precipitații record au inundat rețeaua de metrou din Zhengzhou, China. Totodată, 500 de oameni blocați în tuneluri și garnituri au fost salvați, scrie BBC.

Imaginile postate pe rețelele de socializare surprind călătorii din metrou în timp ce abia reușesc să-și țină capul deasupra apei.

Oamenii salvați au povestit cum apa a pătruns prin uși, crescând ușor până la 'glezne, apoi până la genunchi și în final până la gât'. 'Toți cei care am putut, ne-am urcat pe scaunele metroului', a scris o femeie pe rețeaua chineză Weibo.

În altă parte din a orașului, autoritățile au intervenit pentru salvarea copiilor de la o grădiniță inundată.

Ploile din ultimele zile au provocat pagube uriașe și au dus la evacuarea a aproximativ 200.000 de oameni.

În total, 25 de persoane au murit în provincia Henan și alte șapte sunt date dispărute. Președintele Xi Jinping a declarat miercuri că sunt „pierderi semnificative de vieți omenești și daune materiale”.

The videos shared on Chinese social media about the floodings in Henan following the heavy rain really show the severity of the situation. These are some of them. pic.twitter.com/zZMKxvAGAX