1 Decembrie 2021. Ce evenimente sunt organizate în Bucureşti şi în ţară de Ziua Naţională

Ziua Naţională a României este sărbătorită, şi anul acesta, prin evenimente organizate de instituţiile din cadrul Ministerului Culturii. Astfel, românii din ţară, dar şi de peste hotare sunt invitaţi la spectacole şi acţiuni dedicate acestei zile, printre care proiecţii video sau concerte, unele dintre acestea putând fi urmărite şi online.



Cu prilejul Zilei Naţionale a României, Corul Naţional de Cameră "Madrigal - Marin Constantin", dirijat de Anna Ungureanu, va susţine un Concert Extraordinar la Bazilica Sfântul Petroniu, din Bologna, Italia, în data de 29 noiembrie 2021, ora 19:00. Evenimentul este organizat sub patronajul Ambasadei României în Italia şi la invitaţia Consulatului General al României la Bologna, Asociaţiei culturale româno-italiană Propatria din Roma şi al Accademia di Romania in Roma. De asemenea, concertul marchează inaugurarea celei de-a XI-a ediţii a Festivalului Internaţional Propatria - Tinere Talente Româneşti.



În ţară, constănţenii sunt aşteptaţi miercuri, 1 decembrie 2021, la ora 18:30, în sala Teatrului Naţional de Operă şi Balet "Oleg Danovski" la spectacolul "Românie, de Ziua Ta", prezentat în cadrul Festivalului Internaţional al Muzicii şi Dansului Ediţia a 47-a.



Muzeele îşi deschid porţile, cu prilejul Zilei Naţionale, pentru a-i aştepta pe români. Astfel, la Cluj, intrarea este liberă, între orele 11:00 şi 17:30, pentru toţi cei care vor ajunge la Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei. În capitală, vizitatorii vor beneficia de acces gratuit la Muzeul Naţional de Artă al României, Muzeul Colecţiilor de Artă, Muzeul K.H. Zambaccian şi la Muzeul Theodor Pallady.



La data de 1 decembrie, Muzeul Naţional al Satului "Dimitrie Gusti" începe seria de evenimente intitulată "Muzeul Satului... în sărbătoare!", care se va închide în 5 decembrie. Programul începe cu un târg cu obiecte şi bucate tradiţionale româneşti, iar cei mici sunt aşteptaţi de 1 decembrie să descopere frumosul meşteşugurilor populare în ateliere de creaţie. Ca în fiecare an, Asociaţia Tradiţia Militară va susţine pe aleile muzeului o demonstraţie militară în uniforme de epocă.



Opera Naţională Bucureşti ne invită în foaier, de la ora 18:30, la Spectacolul dedicat Zilei Naţionale a României. Lucrările prezentate aparţin exclusiv zonei componisticii româneşti, în interpretarea soliştilor operei. Evenimentul se înscrie în stagiunea dedicată celebrării a 100 de ani de la instituţionalizarea primei scene lirice româneşti, "Opera 100".



Tot cu ocazia Zilei Naţionale a României, Teatrul Naţional Bucureşti va prezenta câteva evenimente speciale. Astfel, pe parcursul întregii zile de 1 decembrie, mai exact la orele 12:00, 15:00 şi 18:00, sunt programate, în regim gratuit, trei tururi ghidate ale spaţiilor din incinta TNB. Fiecare grup de vizitatori va putea avea un număr de maximum 15 persoane, iar înscrierile vizitatorilor pentru participarea la Turul Ghidat al TNB pot fi făcute la Agenţia de Bilete a teatrului.



Începând cu ora 17:00, va putea fi vizionată pe faţada Sălii "Ion Caramitru" a TNB, o proiecţie video sub titlul "Mari actori ai Naţionalului, de Ziua Naţională!". Trecătorii care vor ajunge aici, în intervalul orar 17:00 - 22:00, vor putea asculta înregistrări inedite ale vocilor unora dintre marii actori ai Teatrului Naţional, care au marcat istoria teatrului românesc, aşa cum sunt George Vraca, Gheorghe Cozorici, George Calboreanu, Ovidiu Iuliu Moldovan, Ilinca Tomoroveanu, Leopoldina Bălănuţă, Mircea Albulescu. Vor putea fi ascultate versuri din Scrisoarea a III-a de Mihai Eminescu şi alte fragmente literare din literatura naţională.



De la ora 18:00, on-line, pe TNB-TV, canalul de youtube al TNB, va putea fi urmărită în sistem live-streaming, una dintre conferinţele din celebra serie Conferinţele Teatrului Naţional. Sub titlul "Limitele aşteptării", expozeul a fost prezentat de Ion Caramitru în data de 28.01.2009, la Teatrul Naţional Bucureşti şi are la bază discursul din 1992, prezentat de Ion Caramitru în Camera Comunelor din Marea Britanie în care sunt prezentate fragmente din istoria României în context european, într-o viziune personală şi interesantă a regretatului om de cultură.