Zelenski, despre posibilele atacuri cu rachete cu rază lungă în Rusia: "Astfel de lucruri nu se anunţă"

"Planul de întărire a Ucrainei este 'Planul pentru victorie' pe care l-am prezentat partenerilor noştri. Unul dintre punctele cheie este despre capacităţile de lungă distanţă ale armatei noastre. Astăzi s-a vorbit mult în mass-media că am fi primit permisiunea pentru aceste acţiuni. Dar atacurile nu se fac cu cuvinte. Aceste lucruri nu se anunţă. Rachetele vorbesc de la sine şi nu există nicio îndoială că vor face acest lucru", a declarat Zelenski în încheierea discursului său de duminică seara.



Ziarul american The New York Times a publicat duminica aceasta, citând surse oficiale din SUA, că administraţia preşedintelui democrat Joe Biden a dat Ucrainei permisiunea de a folosi rachetele sale ATACMS, cu cea mai mare rază de acţiune furnizată Kievului de către Washington, pentru a atinge anumite ţinte din Rusia.

Primele atacuri ar putea fi îndreptate, potrivit acestor surse, contra trupelor nord-coreene care luptă alături de militarii ruşi

Primele atacuri ar putea fi îndreptate, potrivit acestor surse, contra trupelor nord-coreene care luptă alături de militarii ruşi împotriva trupelor ucrainene care ocupă o parte din regiunea rusă Kursk.



După relatarea din New York Times, mass-media franceze şi britanice au citat surse din guvernele lor care anunţă că Londra şi Paris vor permite, de asemenea, Ucrainei să lovească ţinte militare în interiorul Rusiei cu rachetele Storm Shadow şi SCALP pe care ambele ţări le-au transferat la Kiev, potrivit EFE.



Ucraina încearcă de luni de zile să-şi convingă partenerii să ridice interdicţia de a ataca ţinte militare în interiorul Rusiei cu rachete cu rază lungă de acţiune. Washingtonul a fost până acum reticent să facă acest pas de teama reacţiei Rusiei, conform Agerpres.

