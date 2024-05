Vom avea o nouă competiție de fotbal. FIFA va organiza Cupa Mondială a Cluburilor la feminin

"Turneul va avea loc din patru în patru ani," a precizat vineri Consiliul FIFA, subliniind astfel dorința de a transforma această competiție într-un eveniment regulat și de referință în calendarul fotbalistic mondial.

Decizia de a crea această competiție a fost luată în decembrie 2022, când FIFA a aprobat în principiu lansarea Cupei Mondiale a Cluburilor la fotbal feminin. Aceasta vine ca un răspuns la creșterea popularității și profesionalismului în fotbalul feminin, oferind cluburilor o platformă globală pentru a-și demonstra valoarea.

Pe de altă parte, Cupa Mondială a Cluburilor la fotbal masculin, existentă din anul 2000, va suferi și ea o schimbare semnificativă. În vara anului 2025, competiția va fi organizată pentru prima dată în noul format extins, care va include 32 de echipe, în loc de șapte, cum era până acum.

În plus față de aceste modificări, FIFA a anunțat și o reducere a numărului de "ferestre internaționale" de la 6 la 5 pe an pentru echipele naționale feminine, în perioada 2026-2029. Această măsură are scopul de a reduce numărul de deplasări și de a încuraja odihna jucătoarelor, fiind un pas important către îmbunătățirea condițiilor de joc și a sănătății acestora.

Conform noului calendar, ferestrele internaționale vor fi programate în lunile februarie-martie, aprilie, mai-iunie, octombrie și noiembrie. Această restructurare este menită să optimizeze programul competițional și să permită jucătoarelor să se recupereze mai bine între turneele internaționale și competițiile de club.

