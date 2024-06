Vladimir Putin, dezamăgire în legătură cu Turcia. "Sper că vom reuși să corectăm în viitorul apropiat această situație"

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, are o dezamăgire în legătură cu Turcia.

Președintele rus Vladimir Putin pare a fi dezamăgit că în acest an cifra de afaceri comerciale între Rusia și Turcia a scăzut, afirmând că speră la o revenire.

„Pe parcursul anului trecut am avut o creștere bună, iar la începutul acestui an am avut o scădere ușoară a nivelului cifrei de afaceri comerciale. Dar atribuim acest lucru, în primul rând, ajustării prețurilor pentru principalele noastre mărfuri de export și import. Sper că vom reuși să corectăm această situație în viitorul apropiat și totul se va dezvolta la fel ca anul trecut”, a spus Putin la o întâlnire cu ministrul turc de Externe, Hakan Fidan.

El a amintit că anul trecut a adus niveluri record ale cifrei de afaceri comerciale între cele două țări.

Putin a spus că Federația Rusă ia în considerare toate inițiativele turcești privind rezolvarea situației din Ucraina

Totodată, Putin a afirmat că Rusia are un mare respect pentru inițiativele Turciei de a rezolva criza ucraineană și situația din Marea Neagră.



„Notăm cu recunoștință spiritul prietenilor noștri turci de a contribui la rezolvarea situațiilor de criză, inclusiv a crizei din jurul Ucrainei”, a spus el întâlnirea cu ministrul turc de Externe Hakan Fidan.

„Președintele Erdogan a jucat și el un rol important în încheierea așa-numitului acord cu cereale, l-a susținut, dar, din păcate, în ultimul moment și partea ucraineană a respins această propunere. Cu toate acestea, luăm în considerare cu atenție și cu mare respect toate inițiativele Republicii Turce pe această cale și vom rămâne în contact cu dumneavoastră”, a mai spus Putin.









