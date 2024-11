Presa britanică: Vladimir Putin a vrut să lanseze o bombă nucleară lângă România. Guvernul Marii Britanii știa

Bombardierele nucleare ale rușilor au zburat, marți, peste apele neutre ale Mării Negre. Ministerul rus al Apărării a declarat că două bombardiere strategice Tu-22M3 au efectuat un zbor programat, a transmis agenția de știri de stat RIA, scrie Sky News. Avioanele Tu-95 au zburat mai mult de cinci ore, fiind escortate de avioane de luptă SU-30SM și SU-27, a spus ministerul.



Cu puțin timp înainte se raportase că două bombardiere strategice Tu-95MS au efectuat un zbor programat deasupra apelor neutre ale Mării Barents.

Moldova raportează o a treia dronă rusească în ultimele zile

Tot astăzi, Republica Moldova a raportat că o a treia dronă a aterizat pe pământul său în tot atâtea zile.



„Polițiștii din Criuleni au fost alertați cu privire la depistarea unei drone la marginea localității Coșnița”, au transmis polițiștii.

Încă două drone au fost găsite duminică în diferite părți ale țării - în satul nordic Boroșenii Noi și în satul sudic Firlădeni, a declarat poliția locală, după un atac cu drone rusești asupra Ucrainei. Reamintim de afltfel că mai multe resturi de drone au fost găsite și pe teritoriul României de la izbucnirea războiului din Ucraina.

Vladimir Putin a vrut să lanseze o bombă nucleară lângă România

Și asta nu este tot. Astăzi presa britanică a dezvăluit o altă nouă informație surprinzătoare. Vladimir Putin ar fi fost atât de aproape de lansarea unei arme nucleare în Ucraina în octombrie 2022, încât guvernul Marii Britanii a organizat întâlniri de urgență pentru a discuta care ar putea fi consecințele în Regatul Unit, potrivit unei biografii actualizate a fostului premier Liz Truss.



Liz Truss și-a petrecut câteva dintre ultimele zile la birou studiind hărțile vremii și pregătindu-se pentru o posibilă răspândire a radiațiilor în Marea Britanie, susține cartea "Out of the Blue".



Temerile s-au bazat, aparent, pe informațiile americane care spuneau că există 50% șanse ca Rusia să desfășoare o armă nucleară în Ucraina sau să testeze una peste Marea Neagră, adică aproape de România.

Cartea spune că Liz Truss a petrecut „numeroase ore studiind datele meteorologice din satelit și direcțiile vântului” din cauza temerilor că „modele meteorologice greșite” ar putea avea „un efect direct asupra Marii Britanii”.



O carte separată a jurnalistului american Bob Woodward, publicată luna trecută, detaliază, de asemenea, modul în care comunitatea de informații americane a concluzionat că existau „50% șanse” ca Putin să recurgă la arme nucleare în toamna anului 2022.

