Vin din nou furtunile. Elena Mateescu, ANM: Va intra în vigoare și o avertizare meteorologică de Cod Galben

Directorul Agenției Naționale de Meteorologie a explicat în direct la Antena 3 CNN cum va fi vremea în zilele ce urmează. Se pare că în unele zone se prelungește canicula, dar în altele vin furtuni puternice.

"Mâine vorbim, în special, de fenomene de instabilitate atmosferică, accentuată, în special în partea de sud-vest a țării, acolo unde va intra în vigoare și o avertizare meteorologică de cod galben, ce vizează intensificări de scurtă durată ale vântului cu rafale de 55-65 de kilometri pe oră, vijelii, cantități de apă care pot depăși 25-35 de litri pe metru pătrat.

Zonele care vor fi furtuni

Instabilitatea atmosferică se va manifesta în special în jumătatea de vest a țării pe parcursul nopții de marți spre miercuri. Până atunci vorbim de o vreme caniculară. Astăzi în aproape toată țara rămâne în vigoare o avertizare meteorologică de cod portocaliu ce vizează intensificarea și extinderea valului de căldură, disconfortul termic accentuat", a declarat Elena Mateescu la Antena 3 CNN.

De ce apar furtunile vara

Furtunile de vară apar în principal din cauza diferențelor de temperatură dintre aerul cald și umed și aerul rece. Aceste diferențe de temperatură conduc la modificări în distribuția presiunii atmosferice și la formarea unor condiții propice pentru dezvoltarea furtunilor. Iată cum se desfășoară în general procesul de formare al furtunilor de vară:

1. Căldura și umiditatea: În timpul verii, suprafața Pământului este încălzită de soare, ceea ce face ca aerul de deasupra solului să devină cald și să absoarbă umiditate din sol, lacuri și oceane.

2. Convecție: Aerul cald are tendința de a se ridica, deoarece devine mai ușor decât aerul rece. Acest proces este cunoscut sub numele de convecție. În regiunile unde aerul cald se ridică, se formează zone de presiune scăzută.

3. Condensarea și formarea norilor: Pe măsură ce aerul cald se ridică, se răcește în atmosfera superioară mai rece. Aceasta cauzează condensarea vaporilor de apă din aer, formând nori. În funcție de nivelul și stabilitatea atmosferei, acești nori pot crește în volum și se pot transforma în nori dezvoltați vertical, cum ar fi cumulonimbus.

4. Dezvoltarea furtunilor: Norii cumulonimbus sunt asociați cu dezvoltarea furtunilor. În acești nori, există un flux puternic de aer vertical, în care aerul cald urcă rapid, iar aerul rece coboară. Această interacțiune creează condiții pentru formarea de precipitații puternice, fulgere și tunete.

5. Fulgerele și tunetele: În cadrul unui nor cumulonimbus, procesul de convecție poate separa încărcările electrice în nor, creând zone încărcate pozitiv și negativ. Această separare a încărcărilor electrice duce la descărcări electrice rapide, cunoscute sub numele de fulgere. Descărcările de fulgere încălzesc rapid aerul din jurul lor, creând sunetele caracteristice de tunet.

6. Ploaia și vântul: În cadrul furtunilor de vară, cumulonimbusii produc adesea ploi intense și vânturi puternice. Aceste fenomene pot fi însoțite de grindină și tornade în cazurile extreme.

În esență, furtunile de vară se dezvoltă datorită interacțiunii complexe dintre încălzirea solului, convecție, umiditate, condensare și distribuția presiunii atmosferice. Este important să rețineți că acesta este doar un rezumat simplificat al procesului și că există multe variabile și detalii pe care specialiștii în meteorologie le iau în considerare pentru a prezice și înțelege în detaliu formarea furtunilor.

