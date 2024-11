Viktor Orban, ironie la adresa României. Liderul maghiar ia în derâdere ideea că în țara noastră se trăiește mai bine: Să vă mutați acolo

Imre Komjáthi (MSZP) a subliniat luni, în cadrul Parlamentului, datele statistice alarmante referitoare la Ungaria, inclusiv diminuarea ratei natalității, creșterea mortalității infantile și intensificarea sărăciei.

Komjáthi a afirmat că societatea din Ungaria se confruntă cu o situație din ce în ce mai serioasă.

Acesta e explicat: „Sărăcia, care afectează peste 20% din populație, a crescut la 14,3% în cazul copiilor, de o dată și jumătate față de acum patru ani. Pentru persoanele de peste 65 de ani, rata sărăciei a crescut de la 15,2% la 24,6% într-un singur an. Ar mai trebui să scrieți pe panouri publicitare că Ungaria o duce mai bine?”.

Parlamentarul din partea socialiștilor, Imre Komjáthi, a afirmat că „românii, slovacii și, încet-încet, toată lumea va trece pe lângă noi”.

„Oricine susține că românii stau mai bine decât noi ar trebui să se mute acolo”, a declarat Orbán, subliniind că poate prezenta argumente împotriva celor care consideră că viața în România este mai ușoară.

Liderul maghiar a reluat mesajul și pe pagina sa de Facebook: „Dacă credeți că românii ne lasă în urmă, vă sugerez să vă mutați acolo, iar când reveniți, putem vorbi despre experiența voastră!”, a scris el, conform POLITICO.

România a fost în urmă față de economia Ungariei timp de decenii

România a fost în urmă față de economia Ungariei timp de decenii, însă, în ultima perioadă, statisticile sugerează că am reușit să reducem acest decalaj în ceea ce privește produsul intern brut (PIB) pe cap de locuitor și puterea de cumpărare.

Conform Eurostat, România a depășit Ungaria în anumite aspecte ale PIB-ului. Media locală a evidențiat că afirmațiile lui Orbán ar putea părea ipocrite, având în vedere că el l-a criticat anterior pe fostul său adversar Ferenc Gyurcsány pentru declarații asemănătoare.

Gyurcsány, un fost prim-ministru socialist, a avut o reacție similară în 2006, afirmând că oricine consideră că firmele maghiare ar prospera mai bine în Slovacia nu are decât să părăsească țara și să se mute acolo.

Comentariul său a fost ulterior folosit de partidul de dreapta Fidesz, condus de Orbán, în campaniile electorale viitoare. Acum, Orbán exprimă același punct de vedere și și-a reiterat declarațiile din Parlament într-o postare pe Facebook, potrivit Digi 24.

Nu e prima dată când Viktor Orban face ironii la adresa României

Nu e prima dată când Viktor Orban face ironii la adresa României. Premierul maghiar a declarat, vara aceasta, în deschiderea discursului susţinut la Universitatea de Vară de la Băile Tuşnad, că nu a primit 'instrucţiuni diplomatice' de la Bucureşti, despre ce să spună şi ce să nu spună la Tusvanyos.

„Prima veste bună este că nu s-a făcut aşa mare tam-tam cum s-a făcut anul trecut, nu am primit nici instrucţiuni diplomatice de la Bucureşti, ce să spun şi ce nu să spun, însă am primit o invitaţie la un dialog la nivel de prim-ministru şi s-a şi întâmplat acest lucru. Anul trecut când ne-am întâlnit, după întâlnirea respectivă cu premierul României, am spus că este „beginning of a beautiful friendship”, adică „începutul unei prietenii frumoase”, şi mai spuneam că da, am făcut progrese, am făcut un pas în faţă”, a declarat Orban, potrivit traducerii oficiale.

Premierul Ungariei a făcut o aluzie la celelalte discursuri ținute în România, unde a fost acuzat de către oficiali români, dar și din alte țări, că a prezentat teze controversate, ce puteau fi asociate cu rasismul, segregarea și pro-rusism. Vezi toată știrea!

