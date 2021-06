VIDEO. Un polițist a început să plângă după ce a împușcat mortal o tânără, în SUA

Un ofițer al Departamentului de Poliție Flint, Statele Unite ale Americii, a izbucnit în lacrimi după ce a împușcat mortal o tânără de 19 ani, în timpul unei parade în Michigan. Și tânăra, Briana Sykes, a tras un foc asupra polițistului, spun autoritățile.

Ofițerul dirija traficul în timpul paradei Juneteenth, prin care se comemorează emanciparea afro-americanilor sclavi, în cadrul unui festival de trei zile. Poliția de stat din Michigan informează că Briana Sykes s-a apropiat de el și a tras un foc de armă, conform Fox News.

Imaginile surprinse de martori arată un ofițerul, care mergea în jurul mașinii tinerei, i-a cerut să-i vadă mâinile de mai multe ori, în speranța că aceasta va renunța la armă.

Polițiștul a împușcat-o și, la scurt timp, s-a prăbușit la pământ în lacrimi. Fata a fost dusă la spital, dar medicii nu au mai putut face nimic pentru ea, fiind constatat decesul.

Un purtător de cuvânt al poliției din Michigan a declarat pentru sursa citată că 'niciun ofiţer de poliţie nu aşteaptă cu nerăbdare să folosească forţa fatală', precizând că 'impacturile emoţionale ale unui astfel de incident sunt de mare amploare”.

De asemenea, un martor a spus pentru WJBK-TV că 'simt că poliţia îşi făcea treaba, avea o viaţă de protejat. Nu numai a lui, ci am avut o paradă plină de copii.'

Ofițerul se află în concediu administrativ pe perioada anchetei.

WARNING GRAPHIC ⚠️ Police-involved shooting in Michigan leaves a 19-year-old woman dead. It's unclear what transpired before the video was recorded. pic.twitter.com/mySob07Npw