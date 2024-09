Vance nu retractează acuzațiile trumpiste că imigranții "mănâncă animale de companie": Presa are responsabilitatea verificării informațiilor

Vance nu și-a retractat afirmațiile despre imigranții haitieni care ar fi mâncat animalele de companie ale locuitorilor, spunând că „presa are responsabilitatea verificării informațiilor”, nu el, transmite The Guardian.

Mitingul din Eau Claire, Wisconsin, a avut loc la doar două zile după ce senatorul din Ohio i-a spus prezentatoarei CNN Dana Bash că este acceptabil „să creezi povești” pentru a atrage atenția asupra problemelor care îi preocupă pe alegătorii săi.

Comentariile au venit în contextul unor acuzații inflamatorii și nefondate conform cărora imigranții haitieni din Springfield, Ohio, ar fi mâncat animalele de companie ale locuitorilor.

Vance a criticat în repetate rânduri presa

Declarațiile sale, care păreau să sugereze că politicienii pot minți fără jenă, au stârnit reacții dure și critici imediate. Cu toate acestea, la mitingul său, Vance n-a retractat aceste afirmații și a pretins că mulți dintre cetățenii din zonă i-ar fi spus că „au văzut ceva în Springfield”.

„Pe deasupra, dacă există oameni care refuză să-i asculte, care refuză să ia în serios preocupările lor (...) atunci este datoria mea, ca senator al Statelor Unite, să ascult de alegătorii mei”, a mai spus Vance.

Vance a răspuns întrebărilor jurnaliștilor, dar a criticat în repetate rânduri presa, o abordare care a entuziasmat mulțimea.

„Când am spus – și media face întotdeauna asta, sunt foarte necinstiți – când spun că am creat o poveste, mă refer la povestea mediatică, la faptul că am atras atenția presei asupra a ceea ce se întâmplă în Springfield”, a explicat Vance.

În cadrul discursului său, susținut în fața a câteva sute de oameni, Vance a vorbit pe larg despre imigrație, invocând un incident comis de o persoană fără documente în orașul Prairie du Chien. Republicanii din stat s-au folosit deja de acest caz pentru a întări afirmațiile conform cărora imigranții comit infracțiuni violente.

Noi critici aduse Kamalei Harris

Totuși, cercetările arată că imigranții nu comit infracțiuni la o rată mai mare decât cetățenii născuți în SUA, potrivit aceleiași surse. „Fiecare comunitate este un stat de graniță”, a declarat Vance. „Problemele pe care Kamala Harris le-a importat prin acea graniță sudică a Americii s-au extins acum în toată țara”, a mai spus acesta.

Vance a mai acuzat-o pe vicepreședinta Harris pentru încercarea aparentă de asasinat de la Mar-a-Lago.

„Media americană, democrații, campania Kamalei Harris, trebuie să înceteze cu prostiile astea sau vor ajunge să omoare pe cineva”, a spus Vance, acuzând democrații că sunt responsabili pentru cele două încercări de asasinat asupra lui Trump din timpul campaniei sale din 2024.

Candidatul republican a descris o viziune haotică, sumbră și violentă asupra viitorului SUA sub o eventuală președinție a Kamalei Harris.

„Suntem mai aproape, în acest moment, de un război nuclear sau un al treilea război mondial, decât în orice altă perioadă din istoria țării noastre și îi putem mulțumi Kamalei Harris pentru haosul și incompetența ei”, a declarat Vance în cadrul evenimentului de campanie din Eau Claire, Wisconsin.

Mesajul lui Vance, în special în ceea ce privește imigrația, a fost bine primit de către public.

„Nu știi cine trece granița. Nu știi ce violențe sau ce trecut au acei oameni”, a spus Victoria Bischel, proprietara unei ferme și a unei afaceri imobiliare, care a comentat discursul lui Vance. „Cred în imigrație. Cred în imigrația legală [...] Eu nu sar gardul în Arabia Saudită și decid că vreau să trăiesc acolo”, a mai spus aceasta, mai scrie The Guardian.

