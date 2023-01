Valeriu Iftime: La cum îl văd, mi-e greu să cred că mă voi despărţi de Flavius Stoican ani buni de acum încolo

“Nu ați văzut vreodată în istoria FC Botoșani o schimbare atât de rapidă a antrenorilor, decât dacă am o problemă fundamentală de structură, de viitor. Am schimbat acum antrenorul și ați văzut că m-am chinuit să aduc altul, pentru că pur și simplu echipa nu mai credea în viitorul ei.

Așa cum îi văd acum, îmi este greu să cred că mă voi desparți de Flavius Stoican, câțiva ani buni de acum înainte. Dacă ceea ce este împotriva multor altor sfătuitori care mi-au spus că, Flavius Stoican în sus și în jos, eu cred că este extraordinar de bun și motivator, într-o echipă care a avut o cădere.

Dacă rămân în Liga 1 și am o echipă bună, nu am cum să schimb antrenorul, aș fi nedrept cu mine și cu soarta unor oameni. Nu am făcut în viața mea așa ceva pentru un antrenor. Obiectivul este categoric evitarea retrogradării. Visez și eu la multe. De exemplu mi-a spus cineva că jucătorii se gândesc chiar la play-off, eu am spus că nu cred în Moș Cărciun, pentru că la vârsta mea l-am interpretat pe Moș Crăciun”, a spus Valeriu Iftime, potrivit Sport Total FM.

Câţi bani spune Iftime că a pierdut la FC Botoşani

”În istoria acestui club am pierdut 10 milioane de euro. Neavând un ticketing bun, e greu. Primăria îmi dă 80.000 de euro, pe acolo. Dacă nu ai un marketing bun, să vinzi jucători, nu e ușor. Eu am câștigat mult ca om.

Sigur că vreau să plec. Nu vreau să las ca la 'Moara cu noroc', să dau foc. Vreau să caut situația în care clubul trăiește. Asta înseamnă că am fost un bun manager.

E foarte greu să câștigi. Nu face Hagi bani cu academia. Cum să faci bani la Botoșani fără niciun jucător crescut de tine?

Eu demontez asta. Dacă vei avea un deficit de un milion pe an, acolo e o problemă. Trebuie să găsești o soluție”, a spus Valeriu Iftime, zilele trecute, într-un interviu acordat pentru Digi Sport.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News