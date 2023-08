Val de susținere pentru Wagner în Sankt Petersburg. Rușii au depus coroane de flori la sediul mercenarilor, în memoria lui Prigojin /video

S-au aprins lumânări și au depus flori lângă fotografiile liderului mercenar în fața birourilor Wagner din Sankt Petersburg și Novosibirsk, scrie BBC.

Different tributes and reactions to the plane crash today -A private jet registered to PMC Wagner leader Yvgeny Prighozin crashed in Tver region, North of Moscow -No survivors reported -10 people listed on official passenger manifest including Yevhen Prigozhin & Dmitry Utkin pic.twitter.com/WFpJlmf9RY

Gray Zone, un cont legat de Wagner de pe Telegram, a speculat că avionul lui Evgheni Prigojin a fost doborât de apărarea antiaeriană a Rusiei.

Grey Zone rămâne singurul cont cheie legat de grupul militar care a susținut până acum că Prigojin a murit.

Într-o postare de ieri seară, se spunea că șeful Wagner „a murit ca urmare a acțiunilor trădătorilor Rusiei”.

Russia plane crash: Flowers, candles and tributes



Flowers, candles and tributes left for Prigozhin following plane crash

People gathered in St. Petersburg Wednesday night to leave tributes for Wagner Group founder Yevgeny Prigozhin after Russian authorities said he was on a… pic.twitter.com/4yrjzhsSvC